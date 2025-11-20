Obavijesti

ZAMJENE TERITORIJA?

Otkrili plan od 28 točaka za mir u Ukrajini, reagirala je i Rusija

Piše HINA.,
Otkrili plan od 28 točaka za mir u Ukrajini, reagirala je i Rusija
Portal Axios, koji je prvi objavio vijest o planu od 28  točaka, kazao je da će Ukrajina i Europa dobiti američka sigurnosna jamstva u zamjenu za to da Kijev prepusti Rusiji dijelove istočne Ukrajine kojima Moskva trenutno ne upravlja.

Kremlj je u četvrtak rekao da svaki mirovni plan za rat u Ukrajini mora ukloniti temeljne uzroke sukoba te da iako postoje kontakti sa Sjedinjenim Američkim Državama, trenutno nema pregovora s Washingtonom o takvom planu.

SAD je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskiju naznačio da Ukrajina mora prihvatiti američki okvir za okončanje rata s Rusijom, prema kojem bi Kijev predao dio teritorija i naoružanja, rekle su dvije osobe upućene u to pitanje u srijedu.

Portal Axios, koji je prvi objavio vijest o planu od 28  točaka, kazao je da će Ukrajina i Europa dobiti američka sigurnosna jamstva u zamjenu za to da Kijev prepusti Rusiji dijelove istočne Ukrajine kojima Moskva trenutno ne upravlja.

Kremlj je rekao da nema ništa za dodati onome što je rečeno na sastanku ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trumpa u aljaškom gradu Anchorageu u kolovozu.

"Ne možemo ništa novog dodati onome što je rečeno u Anchorageu", izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, dodajući da trenutno nema formalnih konzultacija ili pregovora sa SAD-om o mirovnom planu za Ukrajinu.

"Konzultacija trenutno nema. Ima kontakata, naravno, ali nema procesa koji bi se mogao nazvati konzultacijama", rekao je.

Na pitanje o tome je li Putin obaviješten o "mirovnom planu od 28 točaka", Peskov je odgovorio: "Nemam ništa za dodati onome što je već rečeno".

"Nagodba mora dovesti do uklanjanja temeljnih uzroka sukoba", poručio je Peskov.

Putin rat prikazuje kao prijelomni trenutak u odnosima Moskve sa zapadom, za koji tvrdi da je ponizio Rusiju nakon pada Sovjetskog Saveza 1991. proširenjem NATO-a i zadiranjem u nešto što on smatra ruskom sferom utjecaja, uključujući Ukrajinu i Gruziju.

Putin je zatražio da Ukrajina odustane svojih težnji za članstvom u NATO-u, proglasi sebe neutralnom zemljom i ograniči veličinu svojih oružanih snaga.

Bivši američki predsjednik Joe Biden, čelnici zemalja zapadne Europe i Ukrajina rat smatraju imperijalističkim grabežom teritorija te su se u više navrata obvezali da će poraziti ruske snage.

Oko 80 osoba je ranjeno kada je Rusija ispalila 476 dronova i 48 raketa na Ukrajinu, pri čemu je pogodila energetsku i prometnu infrastrukturu i dovela do nestanke struje u brojnim regijama na ledenim temperaturama.
Rusija je u ovom brutalnom napadu lansirala 442 drona i više od 40 raketa. Pogođene su stambene zgrade.
Najmanje deset ljudi je ubijeno, a 37 ljudi, uključujući 12 djece, ranjeno je u brutalnom ruskom napadu na ukrajinski Ternopilj. Na ruskoj meti opet su bile stambene zgrade. "Dvije deveterokatnice su pogođene u napadu, u jednoj je izbio požar", poručuju ukrajinske vlasti.

