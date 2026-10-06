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NJET CRNA SMRT

Rusija izvijestila WHO da u Sibiru nema kuge

Piše HINA,
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Rusija izvijestila WHO da u Sibiru nema kuge
Foto: Stringer
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U gradu Irkutsku u Ruskoj Federaciji nije zabilježen nijedan slučaj te opasne bolesti", navele su ruske vlasti u službenom odgovoru na zahtjev WHO-a

Ruske vlasti izvijestile su u utorak Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) da u sibirskom gradu Irkutsku nema zabilježenih slučajeva kuge, nakon što je prošli tjedan preminula laboratorijska radnica u tamošnjem institutu za istraživanje kuge, priopćio je glasnogovornik te zdravstvene agencije UN-a.

Moskva, koja je prema globalnim zdravstvenim pravilima dužna odgovoriti na zahtjeve WHO-a u roku od 24 sata, prethodno je izvijestila organizaciju da istražuje je li uzrok njezine smrti plućna kuga.

"U gradu Irkutsku u Ruskoj Federaciji nije zabilježen nijedan slučaj te opasne bolesti", navele su ruske vlasti u službenom odgovoru na zahtjev WHO-a, koji je na konferenciji za novinare u Ženevi pročitao glasnogovornik WHO-a Christian Lindmeier.

Također su izvijestili agenciju UN-a da su identificirali osobe koje su bile u kontaktu s preminulom te da su rezultati testiranja na opasne zarazne patogene negativni.

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Ruske zdravstvene vlasti u ponedjeljak su objavile da laborantica u Sibiru nije umrla od kuge.

Novinska agencija Interfax izvijestila je u ponedjeljak da je radnica instituta specijaliziranog za nadzor bolesti povezanih s kugom umrla od "upale pluća nepoznatog podrijetla", prema navodima Rospotrebnadzora, ruske službe nadležne za kontrolu bolesti, prenio je dpa.  

U uzorcima uzetim od 28-godišnje pacijentice nisu otkriveni mikroorganizmi "povezani s njezinim profesionalnim aktivnostima". Žena je umrla prošlog petka u okružnoj bolnici u gradu Šelehovu u blizini Irkutska u Sibiru.

Rospotrebnadzor je naveo da je istraga pokazala kako u institutu u Irkutsku nije bilo laboratorijske nesreće. Prethodno su se pojavila nepotvrđena izvješća da se žena možda zarazila plućnom kugom nakon što joj je slučajno ispala epruveta.

Zdravstvena i epidemiološka situacija u Irkutskoj oblasti, kao i u gradovima Irkutsku i Šelehovu, stabilna je, navela je ta služba dodajući da se ondje provodi "paket mjera".

Telegram kanal Ljudi Bajkala izvijestio je da su tri opće bolnice, dječja bolnica i rodilište u Irkutsku stavljeni u karantenu na najmanje tri tjedna. Prema lokalnim izvješćima, osoblje instituta nalazilo se u karanteni na svom radnom mjestu. Nisu zabilježene nove infekcije, priopćila je agencija.

Plućna kuga teški je oblik bolesti koju uzrokuje bakterija Yersinia pestis. Može se razviti kada se infekcija proširi na pluća. Infekcija se može liječiti antibioticima ako se s liječenjem započne rano.

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