OSVOJILI JOŠ DVA SELA?

Rusija jače napada Pokrovsk i ukrajinsku energetsku infrastrukturu diljem zemlje

Rusija jače napada Pokrovsk i ukrajinsku energetsku infrastrukturu diljem zemlje
Foto: ANATOLII STEPANOV/REUTERS

Ruske snage pojačavaju napade oko istočnog uporišta Pokrovska, rekao je u četvrtak vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske

Ukrajina jača svoju obranu kako bi odbila napade, rekao je Oleksandr Sirski na Telegramu. "Glavni prioritet je spasiti živote naših vojnika", dodao je. Kijev je u četvrtak objavio i da je Rusija stotinama dronova i raketa napala ukrajinska energetska postrojenja, pritom ubivši dvoje ljudi, ozlijedivši djecu i donijevši dodatni pritisak na energetsku opskrbu te zemlje. 

Ukrajinske zračne snage objavile su da se napad sastajao od 52 rakete i 653 dronova, a da su oborene 623 zračne mete. 

Rusija je istovremeno objavila da je osvojila još dva sela na istoku i jugu Ukrajine gdje brojno inferiornije ukrajinske snage postupno gube teritorij. 

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij broj žrtava objavio je u priopćenju na društvenim mrežama, dodavši da su Rusi gađali civilne i energetske ciljeve u devet regija te u prijestolnici Kijevu. 

„Računamo na Ameriku, Europu i G7 da ne ignoriraju namjere Moskve da uništi sve”, napisao je Zelenskij, pa pozvao na dodatne sankcije Rusiji. 

TIJEKOM NOĆI Novi veliki napad Ukrajine dronovima na Moskvu: Ruska obrana ih je uništila čak 17
Novi veliki napad Ukrajine dronovima na Moskvu: Ruska obrana ih je uništila čak 17

Dvoje ljudi ubijeno je u jugoistočnom gradu Zaporižji, gdje je ozlijeđeno još sedamnaest ljudi, uključujući šestero djece, objavile su lokalne vojne vlasti. 

DTEK, najveća ukrajinska privatna energetska tvrtka, priopćila je da su oštećena njezina postrojenja u nekoliko regija. 

Njezin direktor Maksim Timčenko nazvao je to „velikim udarcem za njihove napore da zadrže opskrbu energijom tijekom zime”.

Regionalni guverner zapadne regije Lavov, smještene na granici s NATO članicom Poljskom, objavio je da je Rusija tamo pogodila dva postrojenja. 

Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je pokrenulo „masovan” napad raketama i dronovima na ukrajinsku industriju, energetsku infrastrukturu i zračne baze. 

Kremlj napada energetske ciljeve u Ukrajini pred svaku zimu od početka invazije 2022. godine, primoravajući Kijev da uvodi restrikcije električne energije i uvozi energiju izvana. 

