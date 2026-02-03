Obavijesti

News

Komentari 0
ISTIČE START SPORAZUM

Rusija je spremna za novi svijet bez nuklearnih ograničenja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Rusija je spremna za novi svijet bez nuklearnih ograničenja
Foto: Maxim Shemetov

Rusija neće podleći "provokacijama" i ući u novu utrku u naoružanju nakon isteka novog nuklearnog ugovora START ovog tjedna, rekao je Rjabkov, koji je zadužen za kontrolu naoružanja

Admiral

Rusija je spremna za novu stvarnost svijeta bez ograničenja kontrole nuklearnog naoružanja nakon što istekne sporazum Novi START, rekao je u utorak zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov, istaknuvši da se Moskva neće dati isprovocirati na utrku u naoružanju nakon njegova isteka.

Rusija neće podleći "provokacijama" i ući u novu utrku u naoružanju nakon isteka novog nuklearnog ugovora START ovog tjedna, rekao je Rjabkov, koji je zadužen za kontrolu naoružanja.

Također je izjavio da je modernizacija ruske nuklearne trijade - misleći na oružje lansirano sa zemlje, iz zraka i s podmornica - u vrlo naprednoj fazi, izvijestila je RIA.

TOP GUN IZNAD BALTIKA Španjolci presreli ruske avione. Kada su vidjeli kakvo rijetko oružje nose, smrznuli su se
Španjolci presreli ruske avione. Kada su vidjeli kakvo rijetko oružje nose, smrznuli su se

Osim ako Moskva i Washington ne postignu neku vrstu bilateralnog dogovora u zadnji čas, sporazum New START, koji su 2010. potpisali američki predsjednik Barack Obama i ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, isteći će 5. veljače.

"Nedostatak odgovora također je odgovor", rekao je Rjabkov u Pekingu, kojeg citira državna novinska agencija TASS, o nedostatku odgovora Washingtona na ruske prijedloge za proširenje ograničenja sporazuma Novi START. Rusija je spremna za novu stvarnost dviju najvećih svjetskih nuklearnih sila koje prvi put nakon više desetljeća nemaju ograničenja, rekao je Rjabkov.

Također je rekao da Rusija podržava stav Kine o kontroli naoružanja.

Što se tiče Irana, rekao je da su prijedlozi Sjedinjenih Država Iranu ravni ultimatumima. Također je rekao da bi Rusija morala poduzeti kompenzacijske mjere u vojnoj sferi ako bi SAD rasporedio velik broj sustava proturaketne obrane na Grenlandu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO I Milanović napao Vladu oko dočeka, Plenković uzvratio Tomaševiću: 'Nisu nas zvali'
PRATITE NA 24SATA

VIDEO I Milanović napao Vladu oko dočeka, Plenković uzvratio Tomaševiću: 'Nisu nas zvali'

Nakon što je propao doček koji su trebali organizirati HRS i Grad, jer su rukometaši tražili da pjeva Thompson, Vlada je preuzela organizaciju dočeka. Ne smiruju se politička prepucavanja oko dočeka brončanih rukometaša
DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...

Premijer je, kako doznaju 24sata, Tomaševiću "jasno dao do znanja da Vlada neće odustati od namjere da organizira sama doček", govori naš sugovornik. Evo što su si još njih dvojica poručili...
Grad Zagreb nije osigurao priključke za struju za doček: 'Upućujemo na organizatore...'
NASTAVAK KAOSA OKO DOČEKA

Grad Zagreb nije osigurao priključke za struju za doček: 'Upućujemo na organizatore...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da Vlada organiziranjem dočeka rukometaša udara na Grad, krši Ustav i radi nezapamćeno institucionalno nasilje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026