TOP GUN IZNAD BALTIKA

Španjolci presreli ruske avione. Kada su vidjeli kakvo rijetko oružje nose, smrznuli su se

Piše Filip Sulimanec,
Španjolci presreli ruske avione. Kada su vidjeli kakvo rijetko oružje nose, smrznuli su se
Su-30SM nosio je par protubrodskih projektila Kh-31A ili proturadarskih projektila Kh-31P/PK, s dvjema kasetnim bombama iz serije RBK-500

Španjolsko ministarstvo obrane je 28. siječnja objelodanilo detalje iznad Baltika u sklopu NATO akcije. U operaciji su sudjelovali EF-18M (odnosno F-18M) Španjolskog ratnog zrakoplovstva raspoređeni u Šiauliaiju u Litvi, u sklopu potpore NATO-ovoj misiji Baltic Air Policing – BAP u baltičkoj regiji, piše The Aviationist.

Ti avioni su presreli neodređen broj ruskih borbenih zrakoplova koji su letjeli iznad međunarodnih voda u blizini zračnog prostora NATO-a. Na temelju fotografija koje je objavilo španjolsko Ministarstvo obrane, jedan od ruskih zrakoplova bio je Su-30SM2 pomorskog zrakoplovstva Ruske ratne mornarice (MA VMF).

Obrambeni analitičar i stručnjak za rusko vojno zrakoplovstvo Guy Plopsky naveo je da je riječ o letjelici s bočnim brojem „81 Blue” / RF-81885, koja je raspoređena u 4. gardijsku mješovitu zrakoplovnu pukovniju (SAP) sa zračne baze Černjahovsk u Kalinjingradskoj oblasti. Iako su zrakoplovi Su-30SM česti gosti međunarodnog zračnog prostora iznad baltičke regije, ono što ovo presretanje čini posebno zanimljivim jest neobična konfiguracija naoružanja.

Su-30SM nosio je par protubrodskih projektila Kh-31A ili proturadarskih projektila Kh-31P/PK, s dvjema kasetnim bombama iz serije RBK-500.

 - Ako su projektili Kh-31 bili u protubrodskoj inačici, to bi predstavljalo jednu od njihovih konfiguracija za pomorske udare. Ako su pak bili u proturadarskoj inačici, onda je riječ o jednoj od njihovih SEAD/DEAD konfiguracija - rekao je Plopsky.

Kombinacija kasetnih bombi s protubrodskim ili proturadarskim projektilima zabilježena je više puta u crnomorskoj regiji, gdje su ruski Su-30SM, raspoređeni u 43. samostalnu mornaričku jurišnu zrakoplovnu pukovniju (43. OMShAP), koristili kasetne bombe protiv ukrajinskih besposadnih površinskih plovila (USV).

Također vrijedi napomenuti da je otprilike u istom razdoblju ruska državna novinska agencija TASS izvijestila kako su lovci i bombarderi mornaričkog zrakoplovstva Baltičke flote sudjelovali u planiranim vojnim vježbama koje su uključivale precizne udare po kopnenim ciljevima. Prema izvješću, posade višenamjenskih lovaca Su-30SM2 i  bombardera Su-24M uvježbavale su zadaće vatrene potpore, zračno izviđanje i precizno bombardiranje na poligonu u istočnom dijelu Kalinjingradske oblasti, koristeći visokoeksplozivne rasprskavajuće bombe OFAB-250-270, uz istodobno uvježbavanje borbenog manevriranja i izbjegavanja djelovanja simuliranih neprijateljskih lovaca i sustava protuzračne obrane.

