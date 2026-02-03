Španjolci presreli ruske avione. Kada su vidjeli kakvo rijetko oružje nose, smrznuli su se

Španjolsko ministarstvo obrane je 28. siječnja objelodanilo detalje iznad Baltika u sklopu NATO akcije. U operaciji su sudjelovali EF-18M (odnosno F-18M) Španjolskog ratnog zrakoplovstva raspoređeni u Šiauliaiju u Litvi, u sklopu potpore NATO-ovoj misiji Baltic Air Policing – BAP u baltičkoj regiji, piše The Aviationist.

Ti avioni su presreli neodređen broj ruskih borbenih zrakoplova koji su letjeli iznad međunarodnih voda u blizini zračnog prostora NATO-a. Na temelju fotografija koje je objavilo španjolsko Ministarstvo obrane, jedan od ruskih zrakoplova bio je Su-30SM2 pomorskog zrakoplovstva Ruske ratne mornarice (MA VMF).

Obrambeni analitičar i stručnjak za rusko vojno zrakoplovstvo Guy Plopsky naveo je da je riječ o letjelici s bočnim brojem „81 Blue” / RF-81885, koja je raspoređena u 4. gardijsku mješovitu zrakoplovnu pukovniju (SAP) sa zračne baze Černjahovsk u Kalinjingradskoj oblasti. Iako su zrakoplovi Su-30SM česti gosti međunarodnog zračnog prostora iznad baltičke regije, ono što ovo presretanje čini posebno zanimljivim jest neobična konfiguracija naoružanja.

Su-30SM nosio je par protubrodskih projektila Kh-31A ili proturadarskih projektila Kh-31P/PK, s dvjema kasetnim bombama iz serije RBK-500.

- Ako su projektili Kh-31 bili u protubrodskoj inačici, to bi predstavljalo jednu od njihovih konfiguracija za pomorske udare. Ako su pak bili u proturadarskoj inačici, onda je riječ o jednoj od njihovih SEAD/DEAD konfiguracija - rekao je Plopsky.

Foto: X/Screenshoot

Kombinacija kasetnih bombi s protubrodskim ili proturadarskim projektilima zabilježena je više puta u crnomorskoj regiji, gdje su ruski Su-30SM, raspoređeni u 43. samostalnu mornaričku jurišnu zrakoplovnu pukovniju (43. OMShAP), koristili kasetne bombe protiv ukrajinskih besposadnih površinskih plovila (USV).

Također vrijedi napomenuti da je otprilike u istom razdoblju ruska državna novinska agencija TASS izvijestila kako su lovci i bombarderi mornaričkog zrakoplovstva Baltičke flote sudjelovali u planiranim vojnim vježbama koje su uključivale precizne udare po kopnenim ciljevima. Prema izvješću, posade višenamjenskih lovaca Su-30SM2 i bombardera Su-24M uvježbavale su zadaće vatrene potpore, zračno izviđanje i precizno bombardiranje na poligonu u istočnom dijelu Kalinjingradske oblasti, koristeći visokoeksplozivne rasprskavajuće bombe OFAB-250-270, uz istodobno uvježbavanje borbenog manevriranja i izbjegavanja djelovanja simuliranih neprijateljskih lovaca i sustava protuzračne obrane.