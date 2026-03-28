Ukrajinac, Španjolac, Rus pa sad Australac: Za 'barakude' su dva stranca ispala pun pogodak

Od Svjetskog prvenstva 2027. godine u Budimpešti s desne strane napada slavit ćemo golove tandema Harkov - Pavillard. Normalno bi već u današnjim sportskim standardima takvo što bilo da je riječ o klubovima, no riječ je o reprezentaciji, hrvatskoj reprezentaciji. Rođeni Rus iz Moskve, odnosno Australac iz Pertha bit će dvije ljevoruke napasti za protivnike. Nakon ukrajinskog štiha, zatim španjolskog i ruskog, 'barakude' će dobiti i malo australskog. Luke Pavillard (30), ljevoruki vaterpolist talijanskog Pro Recca i dosadašnji reprezentativac Australije, postat će ukupno četvrti naturalizirani igrač u vaterpolskoj nam reprezentaciji.

Prvi je devedesetih godina bio Andrej Bjelofastov, Ukrajinac koji voli reći da se jednako osjeća i Rusom. Bjelofastov je u našu domovinu stigao u ratno vrijeme, u Mladost, koja je bila polazišna točka da ga HVS učini hrvatskim reprezentativcem. No, nastupio je samo na Europskom prvenstvu u Beču 1995. godine (četvrto mjesto), nadao se čvrsto da će i u Atlanti na Olimpijskim igrama godinu kasnije, no to se nije dogodilo. Bjelofastov se zbog toga i dan-danas osjeća izigrano.

Uglavnom, tad sjajni centar nije ostavio veći trag među "barakudama", no zato je HVS 30 godina kasnije napravio pun pogodak. On je, jasno, Xavi Garcia, Katalonac, koji je nakon odlaska iz Španjolske drugu domovinu pronašao u Hrvatskoj, drugi (i treći) dom u Rijeci, gdje je igrao za Primorje, odnosno kasnije u Dubrovniku i Jugu. Uostalom, dvije Xavijeve kćeri rodile su se u Hrvatskoj i osjećaju se više Hrvaticama nego Španjolkama.

Zagreb: LEN Europa kup, četvrtfinale, Hrvatska - Grčka | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Xavi, kojega se prelako odrekao tadašnji izbornik Španjolske Gabriel Hernandez, bio je idealan dodatak "barakudama", igrač koji je sve oko sebe činio bolji jer je primarno uvijek htio asistirati nego zabiti. No, i kad je zabijao, zabijao je iz - Debrecena. Sjetite se samo ona dva gola Italiji u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Budimpešti 2017. godine. Osvojili smo svjetsko zlato. Uz olimpijsko srebro iz Rija, gdje je debitirao, te svjetsku broncu iz Gwangjua to su tri Xavijeve medalje s Hrvatskom, od koje se oprostio 2021. godine na OI-ju u Tokiju.

Tad smo se, u najvećoj smjeni generacija, s pravom pitali kakva budućnost očekuje "barakude" jer istovremeno se s desne strane, tad uvjerljivo najboljeg ljevorukog tandema na svijetu, iz reprezentacije povukao i Maro Joković, uz tadašnje nositelje Obradovića, Bušlju, Lončara... HVS je opet napravio SOS potez i naturalizirao tadašnjeg ruskog reprezentativca Konstantina Harkova, koji je još 2018. godine iz Šturma stigao u Mladost. Kosta se brzo udomaćio u Zagrebu i, kako je tad rekao, njegova je želja bila da igra za reprezentaciju s kojom će osvajati medalje. I to je uspio već na drugom velikom natjecanju, u rujnu 2022. godine postao je europski prvak s Hrvatskom. Do danas je Harkov s medaljama nadmašio i Garciju jer ima i svjetsko zlato iz Dohe 2024., olimpijsko srebro iz Pariza te europsko srebro iz Zagreba i Dubrovnika iste godine.

Singapur: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu, Hrvatska - Crna Gora | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Dakako, sve ove medalje potvrđuju da je i Harkov ispao pravi pogodak HVS-a, a s obzirom na to da ima tek 29 godina, čvrstog smo stava da će se Kosta još naosvajati medalja s Hrvatskom. U tome će mu od ljeta 2027. pomoći Pavillard, koji, za razliku od Bjelofastova, Garcije i Harkova, ima hrvatske korijene. Njegova majka i djed rodom su iz Osijeka, znali su u HVS-u za to i prije, no tad se Pavillard odlučio nastupati za domovinu u kojoj je odrastao. U međuvremenu silno je napredovao, Elvis Fatović, koji mu je bio izbornik u Australiji, doveo ga je u Barcelonetu, Sandro Sukno prošlog ljeta u Pro Recco, najveći klub na svijetu. Od sljedeće sezone igrat će u Mladosti, kako bi, prema pravilima World Aquaticsa, stekao pravo nastupa za "barakude" dogodine. Pridodamo li Pavillardu i Harkovu i mladog jugaša Antu Jerkovića (18) ili u budućnosti još mlađeg jadranaša Narda Skejića (17), Ivica Tucak imat će u sljedećim godinama slatke brige...

