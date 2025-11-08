Obavijesti

News

Komentari 0
'SITUACIJA JE TEŠKA'

Rusija objavila da nastavlja napredovati u Pokrovsku

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Rusija objavila da nastavlja napredovati u Pokrovsku
Foto: Mykola Synelnykov/REUTERS

Rusija je u subotu objavila da njezine snage nastavljaju napredovati u borbama oko strateški ključnih ukrajinskih gradova Pokrovska i Kupjanska te da je osvojila selo na istoku Ukrajine

Rusko ministarstvo obrane na aplikaciji Telegram objavilo je da je vojska osvojila Vovče, mjesto na krajnjem jugoistoku regije Dnjipropetrovsk. Prema službenom ukrajinskom popisu stanovništva, to je selo 2001. imalo 13 stanovnika, prenosi Reuters.

U regiji Donjeck Rusija nastavlja osvajati teritorij u borbama za svaku kuću u Pokrovsku, kao i obližnjem Mirnogradu. 

Rusija, koja za te gradove koristi imena iz sovjetskog doba - Krasnoarmejsk i Dmitrov, tvrdi da su oni okruženi. 

Rusko ministarstvo priopćilo je da vojska napreduje i u Kupjansku, gradu u regiji Harkiv, gdje su ukrajinske snage navodno također okružene. 

DVOJE RANJENIH Ukrajina dronovima napala sjever Rusije, procjenjuju štetu
Ukrajina dronovima napala sjever Rusije, procjenjuju štetu

Kijev priznaje da je situacija u Pokrovsku teška, no tvrdi da se borbe nastavljaju u sva tri grada. 

Reuters nije uspio neovisno potvrditi ratna izvješća dviju strana. DeepState, ukrajinska stranica koja prati situaciju na terenu, na svojoj karti pokazuje da je Rusija napredovala kod Pokrovska i Kupjanska, no da nije okružila ukrajinske snage.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ukrajina dronovima napala sjever Rusije, procjenjuju štetu
DVOJE RANJENIH

Ukrajina dronovima napala sjever Rusije, procjenjuju štetu

Tri ukrajinska drona pogodila su tijekom noći električnu trafostanicu u sjevernoj ruskoj regiji Vologda, rekao je u subotu regionalni guverner Georgij Filimonov
Rusi silovito napali Ukrajinu. Ima poginulih, nestalo je struje
POSLALI DRONOVE I RAKETE

Rusi silovito napali Ukrajinu. Ima poginulih, nestalo je struje

Ukrajina je izvijestila o novom ruskom napadu na svoju energetsku infrastrukturu tijekom noći s petka na subotu, uslijed čega je jedna osoba poginula, a u  nekoliko regija nestalo je struje
Pogledajte kako partizani pale vlakove s vojnom opremom u Rusiji: 'Putinov ološ je u strahu'

Pogledajte kako partizani pale vlakove s vojnom opremom u Rusiji: 'Putinov ološ je u strahu'

Partizani "Sloboda Rusiji" udarili su na ruske željeznice! Deseci lokomotiva uništeni, ratna mašinerija usporena. Putinov režim u panici, a otpor unutar Rusije jača

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025