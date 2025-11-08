Rusija objavila da nastavlja napredovati u Pokrovsku

Rusko ministarstvo obrane na aplikaciji Telegram objavilo je da je vojska osvojila Vovče, mjesto na krajnjem jugoistoku regije Dnjipropetrovsk. Prema službenom ukrajinskom popisu stanovništva, to je selo 2001. imalo 13 stanovnika, prenosi Reuters.

U regiji Donjeck Rusija nastavlja osvajati teritorij u borbama za svaku kuću u Pokrovsku, kao i obližnjem Mirnogradu.

Rusija, koja za te gradove koristi imena iz sovjetskog doba - Krasnoarmejsk i Dmitrov, tvrdi da su oni okruženi.

Rusko ministarstvo priopćilo je da vojska napreduje i u Kupjansku, gradu u regiji Harkiv, gdje su ukrajinske snage navodno također okružene.

Kijev priznaje da je situacija u Pokrovsku teška, no tvrdi da se borbe nastavljaju u sva tri grada.

Reuters nije uspio neovisno potvrditi ratna izvješća dviju strana. DeepState, ukrajinska stranica koja prati situaciju na terenu, na svojoj karti pokazuje da je Rusija napredovala kod Pokrovska i Kupjanska, no da nije okružila ukrajinske snage.