DVOJE RANJENIH

Ukrajina dronovima napala sjever Rusije, procjenjuju štetu

Piše HINA,
Foto: Mykola Synelnykov/REUTERS

Tri ukrajinska drona pogodila su tijekom noći električnu trafostanicu u sjevernoj ruskoj regiji Vologda, rekao je u subotu regionalni guverner Georgij Filimonov

Šteta na trafostanici se procjenjuje, ali opskrba električnom energijom u regiji, koja se nalazi sjeverno od Moskve i oko 1900 km od Ukrajine, nastavlja se bez prekida, rekao je Filimonov u objavi na Telegramu. Ukrajina je dronovima pogodila i stambenu zgradu u ruskom Saratovu, pri čemu su dvije osobe ranjene, rekao je lokalni guverner Roman Busargin.

U tom napadu su oštećene stambena zgrada i vozila, napisao je Busargin na Telegramu.

Saratov, industrijski grad na Volgi, udaljen 625 km od ukrajinske granice, već je više puta bio meta ukrajinskih dronova otkako je Rusija u veljači 2022. naredila desecima tisuća vojnika da uđu u susjednu zemlju.

Nasuprot tome, slabije naseljena Vologodska oblast nije bila redovita meta ukrajinskih napada.

Ruska protuzračna obrana (PZO) oborila je preko 80 ukrajinskih dronova, većinom iznad područja koja graniče s Ukrajinom, priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

