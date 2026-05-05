NOĆNI NAPADI Rusi pogodili plinska postrojenja: Pet mrtvih

U ruskim noćnim napadima raketama i dronovima na postrojenja za proizvodnju plina u ukrajinskim regijama Poltavi i Harkivu ubijeno je pet osoba, među njima i dva spasioca, a opskrba plinom prekinuta je za tisuće ljudi, rekli su u utorak ukrajinski dužnosnici. "Postrojenja za proizvodnju plina u Poltavskoj i Harkivskoj regiji bila su pod paljbom", rekao je Sergij Koretskij, izvršni direktor ukrajinske državne energetske tvrtke Naftogaz. Koretskij je rekao da su u postrojenjima ubijena tri zaposlenika tvrtke i dva pripadnika hitnih službi, a ranjeno je još 37 osoba. "Pretrpjeli smo značajnu štetu i gubitke u proizvodnji. Ovo je bio kombinirani napad bespilotnih letjelica i balističkih raketa", rekao je.

Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija lansirala 11 balističkih projektila i 164 drona na zemlju od ponedjeljka navečer. Jedan projektil i 149 dronova su oboreni ili neutralizirani, navela je ukrajinska vojska, ali osam projektila i 14 dronova pogodilo je 14 lokacija.

Izravni napadi i krhotine prijavljene su na dvije lokacije u središnjoj Poltavi, rekao je regionalni guverner Vitalij Djakivnič putem Telegrama, aplikacije za razmjenu poruka.

Djakivnič je dodao da je napad prekinuo opskrbu plinom za gotovo 3500 korisnika.

Ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko rekao je da su dva spasioca ubijena u raketnom napadu koji je uslijedio nakon što su hitne službe počele gasiti veliki požar koji je izazvao raniji napad na plinsko postrojenje u regiji.

Ranjena su još 23 pripadnika spasilačkih službi, dodao je.

"Ovo su namjerni napadi na one koji spašavaju živote", objavio je Klimenko na Telegramu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u utorak da je Rusija pokazala "potpuni cinizam" pošto je tražila prekid vatre, a zatim izvela raketne napade i napade dronovima na Ukrajinu.

Zelenskij je rekao da je pet osoba ubijeno, a deseci su ozlijeđeni u noćnim ruskim napadima koji su mahom bili usmjereni na energetsku infrastrukturu u Ukrajini.

"Rusija bi mogla prekinuti vatru u bilo kojem trenutku, a to bi zaustavilo rat i naša uzvraćanja. Potreban je mir i potrebni su stvarni koraci da se postigne. Ukrajina će djelovati u skladu s tim", objavio je Zelenskij na X-u.