Obavijesti

News

Komentari 0
TISUĆE BEZ PLINA

NOĆNI NAPADI Rusi pogodili plinska postrojenja: Pet mrtvih

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
NOĆNI NAPADI Rusi pogodili plinska postrojenja: Pet mrtvih
Foto: Vitalii Hnidyi

U napadima na Poltavu i Harkiv pogođena su energetska infrastruktura; Naftogaz prijavio velike gubitke

U ruskim noćnim napadima raketama i dronovima na postrojenja za proizvodnju plina u ukrajinskim regijama Poltavi i Harkivu ubijeno je pet osoba, među njima i dva spasioca, a opskrba plinom prekinuta je za tisuće ljudi, rekli su u utorak ukrajinski dužnosnici. "Postrojenja za proizvodnju plina u Poltavskoj i Harkivskoj regiji bila su pod paljbom", rekao je Sergij Koretskij, izvršni direktor ukrajinske državne energetske tvrtke Naftogaz. Koretskij je rekao da su u postrojenjima ubijena tri zaposlenika tvrtke i dva pripadnika hitnih službi, a ranjeno je još 37 osoba. "Pretrpjeli smo značajnu štetu i gubitke u proizvodnji. Ovo je bio kombinirani napad bespilotnih letjelica i balističkih raketa", rekao je.

1700 KILOMETARA OD GRANICE Pred paradu: Ukrajina napala duboko unutar Rusije. Dignuli u zrak tvornice dronova i raketa
Pred paradu: Ukrajina napala duboko unutar Rusije. Dignuli u zrak tvornice dronova i raketa

Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija lansirala 11 balističkih projektila i 164 drona na zemlju od ponedjeljka navečer. Jedan projektil i 149 dronova su oboreni ili neutralizirani, navela je ukrajinska vojska, ali osam projektila i 14 dronova pogodilo je 14 lokacija.

Izravni napadi i krhotine prijavljene su na dvije lokacije u središnjoj Poltavi, rekao je regionalni guverner Vitalij Djakivnič putem Telegrama, aplikacije za razmjenu poruka.

Djakivnič je dodao da je napad prekinuo opskrbu plinom za gotovo 3500 korisnika.

'VELIKI SIGURNOSNI RIZICI' IAEA: Dron oštetio opremu u nuklearnoj elektrani Zaporižje
IAEA: Dron oštetio opremu u nuklearnoj elektrani Zaporižje

Ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko rekao je da su dva spasioca ubijena u raketnom napadu koji je uslijedio nakon što su hitne službe počele gasiti veliki požar koji je izazvao raniji napad na plinsko postrojenje u regiji.

Ranjena su još 23 pripadnika spasilačkih službi, dodao je. 

"Ovo su namjerni napadi na one koji spašavaju živote", objavio je Klimenko na Telegramu.

CENTAR ZA REGRUTACIJU Ukrajince na silu odvode u rat, a oni se masno bogate. Policija im sada zaplijenila milijune
Ukrajince na silu odvode u rat, a oni se masno bogate. Policija im sada zaplijenila milijune

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u utorak da je Rusija pokazala "potpuni cinizam" pošto je tražila prekid vatre, a zatim izvela raketne napade i napade dronovima na Ukrajinu.

Zelenskij je rekao da je pet osoba ubijeno, a deseci su ozlijeđeni u noćnim ruskim napadima koji su mahom bili usmjereni na energetsku infrastrukturu u Ukrajini.

OD 6. SVIBNJA Zelenski najavio primirje koje započinje ranije od ruskog
Zelenski najavio primirje koje započinje ranije od ruskog

"Rusija bi mogla prekinuti vatru u bilo kojem trenutku, a to bi zaustavilo rat i naša uzvraćanja. Potreban je mir i potrebni su stvarni koraci da se postigne. Ukrajina će djelovati u skladu s tim", objavio je Zelenskij na X-u. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Dan prije primirja razoran udar: Deseci mrtvih u ruskim napadima na Ukrajinu
JEDAN OD NAJGORIH NAPADA

VIDEO Dan prije primirja razoran udar: Deseci mrtvih u ruskim napadima na Ukrajinu

U ruskim napadima na Ukrajinu u utorak poginulo je najmanje 22 ljudi, uključujući 12 u jednom od najgorih napada ove godine, uoči ukrajinskog prijedloga da u ponoć stupi na snagu neograničeno primirje
Rusija ograničila internet uoči parade zbog straha od napada
SIGURNOSNE MJERE

Rusija ograničila internet uoči parade zbog straha od napada

Korisnici bez mreže u dijelovima grada, vlasti tvrde da je riječ o sigurnosnim mjerama zbog prijetnje iz Ukrajine
Rusija ovo ne pamti. Napadaju rojevi dronova. Ima mrtvih
1000 KILOMETARA OD UKRAJINE

Rusija ovo ne pamti. Napadaju rojevi dronova. Ima mrtvih

Stanje je toliko katastrofalno da guverner republike Čuvašije Sergej Artamonov, razmatra da se proglasi izvanredno stanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026