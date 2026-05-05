DAN POBJEDE

VIDEO Pogledajte pripreme za mimohod u Moskvi. Putin dovlači vojnike s fronte

Piše Filip Sulimanec,
Prema partizanskom pokretu Ateš, koji je svoje nalaze objavio putem Telegrama 5. svibnja, rusko zapovjedništvo počelo je povlačiti iskusno osoblje iz jedinica koje djeluju na pravcu Kostiantinjivke

Rusija navodno povlači borbeno sposobne vojnike s aktivnih linija bojišta kako bi se pripremili za paradu povodom Dana pobjede 9. svibnja u Moskvi, što utječe na učinkovitost postrojbi na ključnim dijelovima fronte.

Rusija održava probu za paradu povodom Dana pobjede dok Moskva proglašava privremeno primirje | Video: 24sata/reuters

Prema partizanskom pokretu Ateš, koji je svoje nalaze objavio putem Telegrama 5. svibnja, rusko zapovjedništvo počelo je povlačiti iskusno osoblje iz jedinica koje djeluju na pravcu Kostiantinjivke, uključujući dijelove 4. motorizirane streljačke brigade i 103. motoriziranog streljačkog puka. Skupina navodi da se ti vojnici premještaju u pozadinu radi proba i priprema za paradu u Moskvi.

Agenti Ateša izvještavaju da se položaji na prvoj liniji sve više popunjavaju manje iskusnim osobljem, uključujući novomobilizirane vojnike, osobe djelomično sposobne za službu i ranjenike. „Agenti Ateša izvještavaju da se na pravcu Kostiantinjivke... borbeno spremni vojnici masovno povlače s fronte“, navodi se u priopćenju. Isti izvor tvrdi da je ova rotacija narušila koheziju obrane na pogođenim sektorima. Prema Atešu, „front drži ‘rezerva’ onih koji su jedva sposobni za borbu, što dovodi do potpunog kaosa u obrani“.

NEMA OZLIJEĐENIH
VIDEO Ukrajinski dron pogodio stambenu zgradu u Moskvi

Navodni nedostatak osoblja utjecao je i na rusku taktiku na bojištu. Ateš tvrdi da se jedinice sve više oslanjaju na masovne napade umjesto koordiniranih operacija zbog nedostatka obučenih vojnika.

„U napade bacaju mase nepripremljenih vojnika kako bi nekako nadoknadili manjak profesionalaca“, navodi skupina, dodajući da je broj gubitaka — označenih kao „200“ (poginuli) i „300“ (ranjeni) — naglo porastao.

Pokret također izvještava o padu morala među ruskim vojnicima koji su ostali na prvoj liniji, pri čemu vojnici navodno kritiziraju odluke zapovjedništva i povezuju situaciju s davanjem prioriteta ceremonijalnim događajima u Moskvi.

