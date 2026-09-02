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Rusija pozvala njemačkog diplomata zbog 'izmišljene optužbe' za napad dronom

Piše HINA,
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Rusija pozvala njemačkog diplomata zbog 'izmišljene optužbe' za napad dronom
Foto: Anastasia Barashkova
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"Berlin se namjerno upustio u očitu provokaciju usmjerenu na eskalaciju napetosti u rusko-njemačkim odnosima. Postupci njemačkih vlasti naići će na snažan odgovor", priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova

Rusko ministarstvo vanjskih poslova u srijedu je pozvalo na razgovor njemačkog otpravnika poslova u Moskvi da bi opovrgnulo"potpuno izmišljene" optužbe Njemačke o tomu da Rusija stoji iza pokušaja napada dronom na zračnu luku Leipzig/Halle prošlog mjeseca.

Njemačka je u utorak objavila kako je zaključila da je Rusija odgovorna za pokušaj napada te je naredila da se kao odgovor poduzme niz mjera, među kojima su zatvaranje konzulata i ruskog kulturnog centra u Njemačkoj.

"Berlin se namjerno upustio u očitu provokaciju usmjerenu na eskalaciju napetosti u rusko-njemačkim odnosima. Postupci njemačkih vlasti naići će na snažan odgovor", priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

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Predsjednik Vladimir Putin odbacio je njemačke optužbe, nazvavši ih neutemeljenima te je optužio Berlin za podmetanje dokaza kako bi se Rusiji smjestilo zbog napada.

Istodobno je optužio vladu kancelara Friedricha Merza da pokušava skrenuti pozornost s njemačkih unutarnjih problema i s vlastitog pada rejtinga prikazujući Rusiju kao neprijateljsku državu.

Njemačke vlasti identificirale su dvojicu osumnjičenika u vezi s pokušajem napada dronom na zračnu luku Leipzig, ali ih vjerojatno neće moći pritvoriti, izvijestio je u srijedu Sueddeutsche Zeitung.

List je na izvještaju surađivao s tv kućama NDR i WDR.

Objavio je da istrage protiv dvojice muškaraca, jednog latvijskog državljanina rođenog u Rusiji i jednog ruskog državljanina iz Bjelorusije potkrepljuju tvrdnje njemačke vlade po kojima iza incidenta stoji Rusija.

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