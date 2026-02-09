Rusija sprema veliku ofenzivu na proljeće. Žele završiti rat

Ruska Federacija koncentrira postrojbe i vojnu tehniku za veliku ofenzivu s ciljem poraza Ukrajine i nametanja mirovnih uvjeta Kijevu do kraja ljeta, navode ukrajinski i međunarodni vojni promatrači, piše Kyiv Post.

Moskva gomila strateške pričuve za ofenzivu velikih razmjera koja bi trebala započeti u kasno proljeće u istočnim, a potom i južnim dijelovima Ukrajine, izjavio je Roman Pohorilij, suosnivač vojne istraživačke skupine Deep State UA, na sigurnosnoj konferenciji u Kijevu u petak, 9. veljače.

Glavni pravac ofenzive bit će usmjeren prema velikim gradovima Donjecke oblasti, Slovjansku i Kramatorsku, na istoku Ukrajine, s općim ciljem uvođenja većine kopnenih postrojbi Oružanih snaga Ukrajine (OSU) u opću bitku i njihova uništenja, rekao je. Pomoćni napad, koji bi trebao uslijediti kasnije, početkom ljeta, bio bi pokrenut na jugu Ukrajine, prema velikim gradovima Zaporižju i Orihivu, s ciljem odvlačenja ukrajinskih snaga s glavnog bojišta na istoku.

Foto: ISW

Ukupne ruske snage koncentrirane za glavni smjer operacije mogle bi brojiti više od 100.000 ljudi, izjavio je suvoditelj DeepStatea Ruslan Mikula.

Američki Institut za proučavanje rata (ISW) u svojoj analizi objavljenoj u petak iznio je slične procjene, navodeći da rusko vojno zapovjedništvo namjerava upotrijebiti strateške pričuve, koje formira od sredine 2025. godine, za veliku proljetnu ofenzivu na istoku Ukrajine. Prema ISW-u, aktualno rusko planiranje potvrđeno je vidljivim kretanjima postrojbi i obrascima novačenja te jasno proturječi službenim izjavama Kremlja da Rusija želi mir s Ukrajinom i da ne namjerava zauzimati dodatni ukrajinski teritorij. Analiza ISW-a navodi da je namjera Kremlja da porazi Ukrajinu odlučujućom ofenzivom vjerojatno nerealna zbog snage ukrajinskih obrambenih mreža temeljenih na dronovima i pada broja novaka u Rusiji.

Subotnja analiza DeepStatea o izgledima ruske ofenzive da ostvari svoje ciljeve zaključila je da je borbena učinkovitost ukrajinskih snaga već pokazala kako OSU mogu potpuno zaustaviti ruske snage te da će to vjerojatno ponovno učiniti. Ujedno je pozvala zapadne saveznike Ukrajine da razlikuju ruske borbene sposobnosti kako su predstavljene u državnim ruskim medijima od onoga što ruske snage stvarno mogu postići na bojištima u Ukrajini.

„Mi [Ukrajina] smo već pretvorili ‘drugu najmoćniju vojsku na svijetu’ u vojsku koja trpi goleme ljudske gubitke, provodi juriše pomoću motocikala i civilnih automobila te koristi magarce, deve i konje za logistiku. Moskva razumije samo jezik sile, a ta se sila mora pokazati zajedničkim naporima, kombinirajući naše iskustvo s naoružanjem naših partnera“, stoji, između ostaloga, u priopćenju DeepStatea.

General David Petraeus, bivši vrhovni zapovjednik savezničkih snaga u Afganistanu i nekadašnji direktor CIA-e, u izjavi za Kyiv Post rekao je da su ruski napadi prema prvom cilju, Pokrovsku, već u tijeku te da se OSU u tom sektoru drže mjesecima. Na pitanje mogu li se ukrajinske obrane oduprijeti masovnijoj proljetno-ljetnoj ofenzivi, Petraeus je odgovorio: „Zaustavit će Ruse. Održat će položaje. Ukrajinski narod stoji iza njih.“

Ukrajinski vojni novinar Andrij Capljenko 8. veljače je na Telegramu komentirao:

„Rusija gomila snage i priprema novu veliku ofenzivu na jugu i istoku Ukrajine tijekom ljeta... (i) priprema se za eskalaciju, a ne za diplomaciju... Bit će zaustavljeni.“

Od početka 2024. godine postrojbe OSU-a sve se više oslanjaju na rojeve dronova kao temelj obrane, nanoseći teške gubitke te su u roku od godine dana prisilile ruske snage da gotovo u potpunosti odustanu od uporabe oklopnih vozila poput tenkova i oklopnih transportera, jer su takva vozila iznimno ranjiva na napade dronova.

Ruska protutaktika, prvi put primijenjena početkom 2025. godine — infiltracijski napadi malih skupina teže uočljivog pješaštva — omogućila je snagama Kremlja da nastave ostvarivati male, postupne prodore po cijenu velikih, a ponekad i razarajućih gubitaka. U najgorim neuspjelim napadima čitave su postrojbe uništene rojevima FPV-dronova te topničkim i minobacačkim udarima.

DeepState je u ponedjeljak izvijestio da ruske pješačke skupine i dalje napreduju u sektoru Pokrovska, koristeći niske temperature koje smanjuju kapacitet baterija i vrijeme leta dronova, kako bi pokrenule novi val infiltracija u sjeverni dio samog grada Pokrovska te u susjedni grad Mirnohrad, gdje su se, prema navodima, deseci ruskih vojnika skrivali u gradskoj crkvi.