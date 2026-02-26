Obavijesti

News

Komentari 3
UHIĆEN VOĐA PRORUSKE SKUPINE

Kaos u Beogradu: Sukobili se proruski i mirovni prosvjednici

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Kaos u Beogradu: Sukobili se proruski i mirovni prosvjednici
Foto: X/@kos_data

Na četvrtu godišnjicu rata u Ukrajini Trg Republike podijeljen policijskim kordonima, pljuštale uvrede i teške poruke između proruskih i mirovnih prosvjednika

Admiral

Napeto je bilo u utorak u samom centru Beograda. Na Trgu Republike, povodom četvrte godišnjice rata u Ukrajini, istovremeno su održana dva suprotstavljena skupa, jedan protiv rata, drugi u znak podrške ruskoj invaziji. Između okupljenih stajali su policijski kordoni koji su spriječili izravan sukob, javlja Radio Slobodna Evropa.

LOTO DJEVOJKA Suzana Mančić seli iz centra Beograda: 'Nepodnošljivo je...'
Suzana Mančić seli iz centra Beograda: 'Nepodnošljivo je...'

Tijekom prepirke s policijom priveden je Damnjan Knežević, vođa ultradesne skupine 'Narodne patrole', organizatora proruskog okupljanja. Ta je grupa javnosti poznata još od 2020. zbog antimigrantskih akcija, a njihov je lider više puta bio uhićen, među ostalim i zbog optužbi za diskriminaciju. Od početka rata organizirali su nekoliko skupova potpore Vladimiru Putinu, od kojih su neki bili i zabranjeni.

Na drugoj strani trga mirovni aktivisti nosili su zastave Ukrajine i Europske unije. S razglasa su se čule ruske i ukrajinske pjesme s porukama mira te ukrajinska himna. Skup je organizirala zajednica ruskih državljana u Srbiji pod nazivom 'Antiratna Srbija', koja je građane na dolazak pozvala putem društvenih mreža. Srbija je, podsjetimo, nakon početka invazije postala utočište tisućama Rusa koji su pobjegli od mobilizacije i režima u Moskvi.

Među govornicima bio je i antiratni aktivist Peter Nikitin. Obratio se proruskoj skupini i, nabrajajući ratne zločine, poručio: 'To je učinio vaš Putin'.

TEŠKA UPALA PLUĆA Dačić na respiratoru, doktor koji ga liječi: 'Stanje je jako teško...'
Dačić na respiratoru, doktor koji ga liječi: 'Stanje je jako teško...'

Proruski prosvjednici nosili su ruske zastave i simbol 'Z', znak ruske invazije. Uzvikivali su parole protiv NATO-a te 'Srbi i Rusi braća zauvijek' i 'Kosovo je Srbija, Krim je Rusija'. S druge strane odzvanjalo je 'Fašisti' i 'Ratu ne'.

Prorusi su mirovnim aktivistima govorili 'idite kući'.

- Mi svi Rusi želimo se vratiti kući, ali ne možemo zbog represije. Želimo da bude slobodna. Slava Ukrajini, Rusija bez Putina - uzvratili su aktivisti. 

Sofija Todorović iz Inicijative mladih za ljudska prava smatra da vlasti u Srbiji šire proruski narativ, čime se, tvrdi, otvara prostor da ovakve skupine djeluju i privlače, uglavnom mlade, pristaše. Srbija je ujedno jedina zemlja kandidatkinja za članstvo u EU na Zapadnom Balkanu koja nije uvela sankcije Rusiji.

Nove tenzije Aleksandar Vučić se požalio Bruxellesu: Kosovo sprema diskriminatorne zakone za Srbe!
Aleksandar Vučić se požalio Bruxellesu: Kosovo sprema diskriminatorne zakone za Srbe!

Antiratni skup održan je i u Novom Sadu, gdje su se prikupljale donacije za kupnju agregata za bolnice i škole u Ukrajini.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Socijalna radnica ne odustaje od tužbe protiv Momčila Otaševića: 'Snimao me, želim 10.000 eura'
NOVO ROČIŠTE

Socijalna radnica ne odustaje od tužbe protiv Momčila Otaševića: 'Snimao me, želim 10.000 eura'

Iako je njegova bivša supruga, također glumica Jelena Perčin, odustala od progona bivšeg supruga, socijalna radnica nema takav plan. On je na raspravi rekao kako se za neovlašteno snimanje ne osjeća krivim
Srpski ministar Ivica Dačić bori se za život. Na aparatima zbog upale pluća. Posjetio ga Vučić
'POSLAO GA VUČIĆ'

Srpski ministar Ivica Dačić bori se za život. Na aparatima zbog upale pluća. Posjetio ga Vučić

Kada je Vučić vidio Dačića i razmijenio s njim par riječi, odmah mu je rekao da ne smije ostati na komemoraciji već da hitno mora u bolnicu, govore izvori za srpske medije
VIDEO Boška Ban, hvala! HDZ ima novi žeton. Insajderi tvrde: 'Dugoročno je ovo neodrživo...'
PLENKIJEVA 77. RUKA

VIDEO Boška Ban, hvala! HDZ ima novi žeton. Insajderi tvrde: 'Dugoročno je ovo neodrživo...'

Bivša SDP-ovka napustila opoziciju. Hrebak i dalje ne želi s Dabrom. Insajderi: stabilni smo, ali moguć je i razlaz

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026