Kaos u Beogradu: Sukobili se proruski i mirovni prosvjednici

Napeto je bilo u utorak u samom centru Beograda. Na Trgu Republike, povodom četvrte godišnjice rata u Ukrajini, istovremeno su održana dva suprotstavljena skupa, jedan protiv rata, drugi u znak podrške ruskoj invaziji. Između okupljenih stajali su policijski kordoni koji su spriječili izravan sukob, javlja Radio Slobodna Evropa.

Tijekom prepirke s policijom priveden je Damnjan Knežević, vođa ultradesne skupine 'Narodne patrole', organizatora proruskog okupljanja. Ta je grupa javnosti poznata još od 2020. zbog antimigrantskih akcija, a njihov je lider više puta bio uhićen, među ostalim i zbog optužbi za diskriminaciju. Od početka rata organizirali su nekoliko skupova potpore Vladimiru Putinu, od kojih su neki bili i zabranjeni.

Na drugoj strani trga mirovni aktivisti nosili su zastave Ukrajine i Europske unije. S razglasa su se čule ruske i ukrajinske pjesme s porukama mira te ukrajinska himna. Skup je organizirala zajednica ruskih državljana u Srbiji pod nazivom 'Antiratna Srbija', koja je građane na dolazak pozvala putem društvenih mreža. Srbija je, podsjetimo, nakon početka invazije postala utočište tisućama Rusa koji su pobjegli od mobilizacije i režima u Moskvi.

Među govornicima bio je i antiratni aktivist Peter Nikitin. Obratio se proruskoj skupini i, nabrajajući ratne zločine, poručio: 'To je učinio vaš Putin'.

Proruski prosvjednici nosili su ruske zastave i simbol 'Z', znak ruske invazije. Uzvikivali su parole protiv NATO-a te 'Srbi i Rusi braća zauvijek' i 'Kosovo je Srbija, Krim je Rusija'. S druge strane odzvanjalo je 'Fašisti' i 'Ratu ne'.

Prorusi su mirovnim aktivistima govorili 'idite kući'.

- Mi svi Rusi želimo se vratiti kući, ali ne možemo zbog represije. Želimo da bude slobodna. Slava Ukrajini, Rusija bez Putina - uzvratili su aktivisti.

Sofija Todorović iz Inicijative mladih za ljudska prava smatra da vlasti u Srbiji šire proruski narativ, čime se, tvrdi, otvara prostor da ovakve skupine djeluju i privlače, uglavnom mlade, pristaše. Srbija je ujedno jedina zemlja kandidatkinja za članstvo u EU na Zapadnom Balkanu koja nije uvela sankcije Rusiji.

Antiratni skup održan je i u Novom Sadu, gdje su se prikupljale donacije za kupnju agregata za bolnice i škole u Ukrajini.