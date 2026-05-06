Car, puč ili nasljednik. Ovo su tri scenarija za Putina: 'Paranoja raste, tjednima je u bunkerima'

Vladimir Putin sve je zabrinutiji. On i njegova obitelj prestali su posjećivati luksuzne rezidencije koje imaju širom države, Putin i po nekoliko tjedana u komadu provodi u podzemnim bunkerima. Zabrinut je da će ga ruske političke elite pokušati svrgnuti s vlasti ili ubiti. Kremlj je pojačao mjere sigurnosti oko Putina, ljudima s kojima svakodnevno radi zabranjeno je koristiti pametne telefone s pristupom internetu, stoji u izvještaju jedne europske obavještajne agencije, kojeg je The Times dobio na uvid.

Kad je 2022. godine krenuo u krvavi rat protiv Ukrajine, Putin je bio uvjeren kako će u povijesti ući kao jedan od najvećih ruskih vođa, ali sad se nalazi u možda i najslabijoj situaciji u svojih 26 godina na vlasti. Pa je proradila paranoja.

Nakon ubojstva iranskog vođe Alija Hamneija, mobilni internet ugašen je u Moskvi, kako su priopćili iz Kremlja, zbog sigurnosnih razloga.

The Times piše kako je Putina na taj potez natjerao izvješće da su Izraelci uspjeli pratiti iranskog vođu preko nadzornih kamera postavljenih po gradu koje su uspješno hakirali. Pa se Putin prepao da Ukrajina ne pokuša isto...

A ti potezi izazvali su dosta bijesa u Moskvi i ostatku Rusije. Elite su izgubile milijune i milijune, obični ljudi negoduju jer ne mogu se prispojiti na internet u 2026. godini kad im zatreba...

Prema posljednjim anketama Putinu je popularnost značajno pala u zadnjih nekoliko mjeseci. Vtsiom je objavio kako je Putin u prosincu prošle godine uživao podršku 77 posto stanovnika Rusije, do travnja ove godine to se srozalo na 65 posto. A Vtsiom je 'državni anketar', tako da su i ove brojke, lako je moguće, frizirane.

Uglavnom, nezadovoljstvo u državi raste, s njim i Putinova paranoja.

Should i stay or should i go?

Putin maksimalno vladati može do 2036. godine. Tad bi imao 83 godine. Neki analitičari sigurni su kako će Putin do tad biti na vlasti, ako ne i dulje. Drugi su sigurni kako će odstupiti ili biti zbačen. Treći tvrde da ni sam Putin ne zna što bi, spominju kako je navodno počeo tražiti potencijalnog nasljednika ili nasljednicu...

- Sumnjam da će se Putin uspjeti održati na vlasti još deset godina. Ovo je peta godina rata i ekonomskih problema je sve više. Kremlj više nema kako umiriti narod. Sama sila neće biti dovoljna - smatra Ilija Jašin, ruski oporbeni političar koji je bio i u zatvoru.

- Putin živi iz dana u dan. Ne isključuje nijednu mogućnost zasad. Ne isključuje mogućnost da će možda htjeti napustiti poziciju. Gleda nasljednike, različite ljude, pokušava shvatiti tko bi bio najbolji za ovu ulogu - kaže Abbas Galiamov, nekadašnji pisac govora za Putina koji je u međuvremenu postao 'persona non grata' u Rusiji.

Tamo 2025. Putin je kazao kako stalno razmišlja tko bi mogao vladati Rusijom nakon njega, ali nije otkrio imena.

Kako piše Times, analitičari su istaknuli tri imena kao potencijalne nasljednike. To su navodno moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin, zamjenik premijera Dmitrij Patrušev, te Putinov savjetnik, političar i bivši guverner Tule Aleksej Djumin. Prije ulaska u politiku bio je šef Putinova osiguranja, njegov glavni bodyguard.

A Ako vam prezime Patrušev 'zvoni' u glavi, ima razloga za to. Dmitrij je sin Nikolaja Patruševa, jednog od najbližih i 'najtvrđih' Putinovih suradnika tijekom zadnjih desetljeća.

- Iako se vjerojatno nije odlučio za neko ime, otvorena je mogućnosti da postoji popis s nekoliko imena. Nitko na tom popisu ne bi znao da je na njemu - kaže stručnjak i autor James Rodgers.

Ali analitičari ističu kako bi i mirna predaja vlasti za Putina mogla biti problematična. Čak i da sam odabere svojeg nasljednika, postoji šansa da će ga se progoniti zbog korupcije i drugih zločina...

- Mirna predaja vlasti u Rusiji je nemoguća. Ili će umrijeti na vlasti, ili će ga zbaciti s vlasti - poručuje Jašin.

- On vam pokušava držati sve opcije otvorenima. Njegovo razmišljanje je - 'ako želim ostat ću, ako ne želim, neću' - smatra Galiamov. Dodaje da je Putin poslao poruku elitima nakon što se 'riješio' Prigožina, koji je par mjeseci prije smrti u padu aviona, s Wagnerom krenuo u puč protiv njega.

- Elite sad strahuju kako bi Putin mogao odabrati i nekoga tko će biti još ekstremniji, još agresivniji od njega. Njihovi razgovori nisu o tome tko će biti ta osoba, već što bi se moglo dogoditi kad dođe do toga - kaže Galiamov...

Javne kritike

Iako je to u Rusiji rijetkost, čak su i neke poznate tamošnje ličnosti progovorile osobno protiv Putina. Poznata ruska blogerica i influencerica, Victoria Bonya, koja je donedavno apsolutno podržavala Putina, u travnju ove godine objavila je snimku na kojoj ga je žestoko kritizirala. Optužila ga je da ignorira probleme Rusije.

Nakon nje po ruskom predsjendiku je udario još jedan bivši njegov fan, odvjetnik i bloger Ilija Remeslo. Nakon što je 'udario' po Putinu, njega su čak prisilno odveli u psihijatrijsku ustanovu u Sankt Peterburgu na mjesec dana! Ali po izlasku iz ustanove još je žešće krenuo na ruskog vođu...

- Ljudi u administraciji i Vladi preziru Putina. Mrze ga jer im je oduzeo sve privilegije koje su imali. Siguran sam kako ćemo u roku godine dana vidjeti promjenu vlasti - kolaps starog sistema i rođenje novog sistema. Bit će to poput puča, probudit ćemo se u drugačijoj državi - kazao je Remeslo.

- Ako ga zdravlje bude služilo, mislim da će ostati na vlasti do kraja života. Tako se vladalo Rusijom stoljećima. Carevi i vođe SSSR-a umirali su na vlasti. A Putin je vođa koja obožava rusku tradiciju - kaže za kraj pisac i stručnjak Rodgers.