Dron je rano jutros pogodio benzinsku postaju u Kijevu, uzrokujući ozljede jedne osobe, dok su poljske vojne snage aktivirale zrakoplove kao preventivnu mjeru zbog mogućih prijetnji.
NOVI UDAR NA KIJEV Dron pogodio benzinsku, čovjek ozlijeđen. Poljska digla avione
Dron je rano u utorak pogodio benzinsku postaju u ukrajinskoj prijestolnici Kijevu, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko, samo dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da su se Ukrajina i Rusija dogovorile da međusobno neće napadati energetsku infrastrukturu. U napadu je ozlijeđena jedna osoba, a pogođena su i skladišta u drugom dijelu grada, objavio je Kličko na Telegramu. Reutersov svjedok čuo je eksploziju u Kijevu.
Rusija je u posljednje vrijeme počela napadati benzinske postaje u Kijevu, proširujući tako raspon svojih ciljeva. Prema podacima ukrajinskih vlasti, tijekom posljednjih nekoliko mjeseci Rusija je pogodila oko 300 benzinskih postaja, uglavnom na područjima uz bojišnicu ili u njihovoj blizini.
Dok je Moskva napadala Ukrajinu, susjedna Poljska nakratko je aktivirala vojno zrakoplovstvo kao preventivnu mjeru, priopćile su poljske oružane snage na X-u, naknadno dodavši da nije bilo povrede poljskog zračnog prostora.
Vojni dronovi koji zalutaju u zračni prostor zemalja susjednih Ukrajini i Rusiji pojačali su zabrinutost da bi se ruski rat protiv Ukrajine mogao preliti preko granica NATO-a. U Litvi je borbeni zrakoplov NATO-a rano u utorak oborio dron, priopćio je litavski Nacionalni centar za upravljanje krizama, nakon što je prethodno izdano upozorenje zbog drona u glavnom gradu Vilniusu i okolnoj regiji.
U Rusiji, koja je 2022. pokrenula invaziju na Ukrajinu, ukrajinski raketni napad oštetio je, među ostalim objektima, skladište internetske trgovine Ozon u južnom lučkom gradu Taganrogu, objavio je regionalni guverner na Telegramu.
U zasebnom napadu dronom pogođeno je industrijsko postrojenje u Samarskoj oblasti na Volgi, objavio je guverner Vjačeslav Fedoriščev, ne navodeći o kojem je objektu riječ. U toj se regiji nalazi nekoliko velikih rafinerija nafte. Reuters nije zasad mogao neovisno potvrditi te navode.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u ponedjeljak da je Kijev spreman podržati američki prijedlog o rusko-ukrajinskom prekidu napada na energetske objekte, ali samo ako Washington može zajamčiti da je Moskva doista spremna okončati rat protiv Ukrajine.
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