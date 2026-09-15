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nakon Trumpove izjave

NOVI UDAR NA KIJEV Dron pogodio benzinsku, čovjek ozlijeđen. Poljska digla avione

Piše HINA,
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NOVI UDAR NA KIJEV Dron pogodio benzinsku, čovjek ozlijeđen. Poljska digla avione
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Foto: Alina Smutko
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Dron je rano jutros pogodio benzinsku postaju u Kijevu, uzrokujući ozljede jedne osobe, dok su poljske vojne snage aktivirale zrakoplove kao preventivnu mjeru zbog mogućih prijetnji.

Dron je rano u utorak pogodio benzinsku postaju u ukrajinskoj prijestolnici Kijevu, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko, samo dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da su se Ukrajina i Rusija dogovorile da međusobno neće napadati energetsku infrastrukturu. U napadu je ozlijeđena jedna osoba, a pogođena su i skladišta u drugom dijelu grada, objavio je Kličko na Telegramu. Reutersov svjedok čuo je eksploziju u Kijevu.

Rusija je u posljednje vrijeme počela napadati benzinske postaje u Kijevu, proširujući tako raspon svojih ciljeva. Prema podacima ukrajinskih vlasti, tijekom posljednjih nekoliko mjeseci Rusija je pogodila oko 300 benzinskih postaja, uglavnom na područjima uz bojišnicu ili u njihovoj blizini.

Aftermath of a Russian drone strike on a gas station in Kyiv
Foto: Valentyn Ogirenko

Dok je Moskva napadala Ukrajinu, susjedna Poljska nakratko je aktivirala vojno zrakoplovstvo kao preventivnu mjeru, priopćile su poljske oružane snage na X-u, naknadno dodavši da nije bilo povrede poljskog zračnog prostora.

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VIDEO Ukrajinski dronovi napali industrijska postrojenja u Rusiji

Vojni dronovi koji zalutaju u zračni prostor zemalja susjednih Ukrajini i Rusiji pojačali su zabrinutost da bi se ruski rat protiv Ukrajine mogao preliti preko granica NATO-a. U Litvi je borbeni zrakoplov NATO-a rano u utorak oborio dron, priopćio je litavski Nacionalni centar za upravljanje krizama, nakon što je prethodno izdano upozorenje zbog drona u glavnom gradu Vilniusu i okolnoj regiji.

FILE PHOTO: Russian drone strike in Kyiv
Foto: Anatolii Stepanov

U Rusiji, koja je 2022. pokrenula invaziju na Ukrajinu, ukrajinski raketni napad oštetio je, među ostalim objektima, skladište internetske trgovine Ozon u južnom lučkom gradu Taganrogu, objavio je regionalni guverner na Telegramu.

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U zasebnom napadu dronom pogođeno je industrijsko postrojenje u Samarskoj oblasti na Volgi, objavio je guverner Vjačeslav Fedoriščev, ne navodeći o kojem je objektu riječ. U toj se regiji nalazi nekoliko velikih rafinerija nafte. Reuters nije zasad mogao neovisno potvrditi te navode.

Aftermath of a Russian drone strike on a gas station in Kyiv
Foto: Valentyn Ogirenko

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je u ponedjeljak da je Kijev spreman podržati američki prijedlog o rusko-ukrajinskom prekidu napada na energetske objekte, ali samo ako Washington može zajamčiti da je Moskva doista spremna okončati rat protiv Ukrajine.

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