Muškarac je tijekom rušenja stabla izgubio ravnotežu i pao s velike visine. Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu događaja.
UŽAS U ŠUMI
Rušio stablo i pao sa 16 metara kraj Zeline. Na mjestu poginuo
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U šumi u Svetom Ivanu Zelini u petak je poginuo muškarac (68) koji je pao s visine od 16 metara dok je rušio stablo, javila je zagrebačka policija. Nesreća se dogodila oko 12 sati.
Muškarac je tijekom rušenja stabla izgubio ravnotežu i pao s velike visine. Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu događaja. Nakon očevida tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.
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