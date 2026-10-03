Rušio stablo i pao sa 16 metara kraj Zeline. Na mjestu poginuo

U šumi u Svetom Ivanu Zelini u petak je poginuo muškarac (68) koji je pao s visine od 16 metara dok je rušio stablo, javila je zagrebačka policija. Nesreća se dogodila oko 12 sati.

Muškarac je tijekom rušenja stabla izgubio ravnotežu i pao s velike visine. Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu događaja. Nakon očevida tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.