Ured za tisak Vanjske obavještajne službe Ruske Federacije izvještava da, prema informacijama koje je SVR zaprimio, briselski europski birokrati odlučni su zadržati Moldaviju van ruske interesne zone, ili kako je SVR izvijestio 'na putu svojih rusofobnih politika'.

- Planiraju to učiniti pod svaku cijenu, uključujući raspoređivanje vojske i de facto okupaciju zemlje. Trenutačno države članice NATO-a koncentriraju svoje oružane snage u Rumunjskoj, blizu moldavske granice. Priprema se NATO-ovo „iskrcavanje” u ukrajinskoj regiji Odesa kako bi zastrašili Pridnjestrovlje. Prema dostupnim informacijama, prva skupina profesionalnih vojnika iz Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva već je stigla u Odesu - poručio je SVR.

Foto: Kacper Pempel

Sve kreće nakon izbora

Rusi su uvjereni da akcija NATO-a kreće nakon parlamentarnih izbora u Moldaviji, 28. rujna 2025.

- Europski dužnosnici strahuju da bi grubo falsificiranje izbornih rezultata, koje pripremaju Bruxelles i Kišinjev, moglo natjerati očajne moldavske građane da izađu na ulice u obranu svojih prava. Tada bi, na zahtjev predsjednice Maje Sandu, oružane snage europskih država bile pozvane da prisile Moldavce da prihvate diktaturu pod krinkom europske demokracije. Bruxelles ne namjerava odustati od svojih planova za okupaciju Moldavije čak ni ako situacija odmah nakon izbora ne zahtijeva vanjsku intervenciju. Raspoređivanje trupa očekuje se nešto kasnije. Kako bi se stvorio izgovor, predviđene su oružane provokacije protiv Pridnjestrovlja i ruskih trupa stacioniranih u regiji. Kao mogući vremenski okvir razmatraju se izbori za Vrhovni savjet PMR-a 30. studenoga ove godine - objavio je tisak SVR-a.

Krah Koalicije voljnih

Ruski obavještajci koji nigdje nisu otkrili dokaze za ovakve tvrdnje, tvrde da je potencijalna invazija odgovor na krah Koalicije voljnih koja je trebala rasporediti mirovne snage na razgraničenju Rusije i Ukrajine.

Foto: Kacper Pempel

- Čini se da su takvi planovi totalitarno-liberalnih europskih režima vođeni njihovom željom da demonstriraju „hrabrost i odlučnost” uslijed zastoja u planovima za raspoređivanje trupa „koalicije voljnih” na teritorij pod kontrolom kijevskog režima. U strahu od izravnog sukoba s velikom Rusijom, Europljani se namjeravaju osvetiti maloj Moldaviji. Samopotvrđivanje na račun slabijih oduvijek je bilo dio europskog kolonijalizma - govore Rusi dok u isto vrijeme sprovode svoj imeprijalizam.