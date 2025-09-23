Velika policijska akcija u Moldaviji. Rusija planirala kaos. Spomenuli Srbiju

Moldavska predsjednica Maja Sandu upozorila je da Rusija ulaže stotine milijuna eura kako bi potkopala parlamentarne izbore u zemlji koji će se održati 28. rujna. Njezino upozorenje došlo je nedugo nakon što je moldavska policija pokrenula masovne racije diljem zemlje, uhitivši 74 osobe. Moldavske vlasti tvrde da su uhićene ruske službe obučavale za organiziranje masovnih nereda, ali da su mnogi od njih obučavani u Srbiji.

- Kremlj ulaže stotine milijuna eura kako bi kupio stotine tisuća glasova na obalama rijeke Dnjestar i u inozemstvu - rekla je Sandu.

Foto: Vladislav Culiomza

- Ljudi se svakodnevno truju lažima. Stotine pojedinaca plaćaju se da potiču nerede, nasilje i šire strah. Ako Rusija preuzme kontrolu nad Moldavijom, posljedice će biti neposredne i opasne za našu zemlju i cijelu regiju. Svaki Moldavac će patiti, bez obzira za koga je glasao - upozorila je.

Obuka u Srbiji

Upozorenje moldavske predsjednice dolazi nakon što je moldavska policija u ponedjeljak pokrenula više od 250 pretraga diljem zemlje (uključujući četiri zatvora) u sklopu istrage o navodnoj zavjeri koju podržava Rusija, a čiji je cilj bio izazvati "masovne nerede" i destabilizirati zemlju uoči izbora. Uhićeno je 74 ljudi, a zaplijenjene su velike količine novca, dokumenata i elektroničkih uređaja.

"Sedamdeset četiri osobe pritvorene su u trajanju do 72 sata", rekao je Viktor Furtuna, glavni moldavski tužitelj iz Ureda za borbu protiv organiziranog kriminala i posebnih slučajeva.

Moldavska policija izjavila je da je plan izazivanja nereda bio "koordiniran iz Ruske Federacije, putem kriminalnih elemenata".

Furtuna je rekao da je većina osumnjičenika "sustavno putovala" u Srbiju, gdje su prošli obuku, te da su u dobi između 19 i 45 godina. Za to su, kako je navedeno, primili oko 400 eura.