Ruska veleposlanica: Putin će sudjelovati na skupu G20

Ruski predsjednik Vladimir Putin namjerava prisustvovati ovogodišnjem G20 sastanku na vrhu u Indoneziji, rekla je u srijedu ruska veleposlanica u toj otočnoj državi, suprotno tvrdnjama dijela zemalja koje tvrde da će Rusija biti izbačena iz te skupine.

SAD i zapadni saveznici procjenjuju treba li Rusija nakon napada na Ukrajinu ostati dio tog formata koji okuplja dvadeset najvećih svjetskih ekonomija.

Pokušaj izopćenja Rusije mogao bi naići na veto drugih članica skupine i dovesti do toga da dio država ne prisustvuje sastancima, rekli su izvori agenciji Reuters.

Ruska veleposlanica u Indoneziji, trenutnoj predsjedateljici G20, kazala je kako Putin planira stići na indonezijski otok Bali na skup u studenome.

- To će ovisiti o mnogo, mnogo stvari, uključujući situaciju s pandemijom covida-19, koja se poboljšava. Zasad on to želi- rekla je veleposlanica Ljudmila Vorobjova na konferenciji za medije.

Upitana o tvrdnjama o izbacivanju Rusije, Vorobjova je odgovorila kako je svrha G20 raspravljati o ekonomskim pitanjima, a ne o krizama poput one u Ukrajine.

Pozvala je Indoneziju da ne popusti pod pritiscima zapadnih država.

- Uistinu se nadamo da indonezijska vlada neće popustiti groznom pritisku koji zapad čini ne samo nad Indonezijom, nego i nad mnogim državama svijeta- naglasila je.

