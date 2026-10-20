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NAPADI DRONOVIMA

Ruske snage opet napale Kijev, u granatiranju poginulo troje

Piše HINA,
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Ruske snage opet napale Kijev, u granatiranju poginulo troje
Foto: Valentyn Ogirenko
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Najmanje tri osobe izgubile su život u ruskom napadu na Kijev, dok su hitne službe gasile požar u skladištu, a šestero ljudi je ozlijeđeno, izvijestili su ukrajinski dužnosnici.

Najmanje troje ljudi poginulo je u ruskom zračnom napadu u blizini Kijeva, izvijestili su u utorak ukrajinski dužnosnici. Tijela su pronađena dok su hitne službe gasile požar u proizvodno-skladišnom objektu u okrugu Obuhivu, južno od ukrajinskog glavnog grada, naveo je vojni guverner te regije Timur Tkačenko. Još je šestero ljudi ozlijeđeno, dodao je Tkačenko u objavi na Telegramu.

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Ruske snage opet napale Kijev, u granatiranju poginulo troje VIDEO
Ruske snage opet napale Kijev, u granatiranju poginulo troje | Video: 24sata/Reuters

Napadi bespilotnim letjelicama zabilježeni su i u regijama Harkivu, Sumiju, Odesi i Dnjipru, kao i u Hmeljnickom, Ternopilju i Lavovu u zapadnoj Ukrajini. Rusko ministarstvo obrane u svom je jutarnjem izvješću navelo da su njihove snage gađale brodove u ukrajinskoj dunavskoj luci Reni.

Napadi izazvali požar u ruskom industrijskom postrojenju

U međuvremenu, ukrajinski protunapadi izazvali su požar u industrijskom postrojenju u Mičurinsku u ruskoj Tambovskoj oblasti, prema riječima regionalnog guvernera Jevgenija Pervišova.

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Prema neslužbenim izvješćima pogođena je crpna stanica na naftovodu u tom gradu, koji se nalazi oko 300 kilometara jugoistočno od Moskve.

Rusija već više od četiri godine vodi razoran rat punog opsega protiv Ukrajine. Ukrajinski protunapadi prvenstveno su usmjereni na industrijske i vojne objekte duboko na ruskom teritoriju.

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U brutalnom napadu dronovima na Harkivsku oblast, šestero ljudi, uključujući i djecu, izgubilo je život, dok je 14 drugih, među kojima je također šestero djece, ozlijeđeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je ovaj čin kao barbarstvo i ponovno pozvao na jaču međunarodnu podršku za zaštitu Ukrajine.

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