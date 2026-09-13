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'TO JE PUTINOV TEROR'

Ruski dron pogodio vlak blizu granice s Poljskom: U blizini je bio i vlak s Borisom Johnsonom

Piše 24sata,
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Ruski dron pogodio vlak blizu granice s Poljskom: U blizini je bio i vlak s Borisom Johnsonom
Foto: MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NATIONAL POLICE OF UKRAINE"
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Ruski dron pogodio je lokomotivu putničkog vlaka u Ukrajini, no zahvaljujući pravovremenom upozorenju nije bilo žrtava među putnicima, dok su napadi izazvali zabrinutost u Poljskoj i reakciju ukrajinskih vlasti.

Ruski dron pogodio je u nedjelju lokomotivu putničkog vlaka u ukrajinskoj regiji Volin, na svega dva kilometra od granice s Poljskom, članice NATO-a. U napadu na vlak s 206 putnika nije bilo žrtava zahvaljujući pravovremenom upozorenju, [priopćile su Ukrajinske željeznice. Incident, koji se dogodio u sklopu šireg ruskog zračnog napada na zapadnu Ukrajinu, izazvao je oštre reakcije Kijeva i Varšave te podizanje borbene pripravnosti poljske vojske, piše Euronews.

'Putinov teror kuca na vrata EU i NATO-a'

Napad je izazvao burnu reakciju ukrajinskih dužnosnika, koji su upozorili da ruska agresija doseže samu granicu zapadnih saveza. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha poručio je da "barbarski ruski napadi" nisu samo nastavak napada na ukrajinske granice. "Ovo je Putinov teror koji izravno kuca na vrata EU i NATO-a. Ruski barbari su pred vašim vratima, dragi partneri", napisao je Sybiha na društvenoj mreži X, pozivajući na odlučnije korake.

​- Natjerajte Moskvu da osjeti posljedice svog terora. Ne polovična rješenja, već beskompromisni, snažni koraci. Potpuni trgovinski embargo. Potpune zabrane ulaska. Potpune sankcije vojno-industrijskom kompleksu - zatražio je.

Boris Johnson evakuiran iz obližnjeg vlaka

U vrijeme napada, u blizini se nalazio i drugi vlak koji je prevozio niz zapadnih dužnosnika, uključujući bivšeg britanskog premijera Borisa Johnsona i Güntera Sauttera, bliskog savjetnika njemačkog oporbenog čelnika Friedricha Merza. Kako je izvijestio njemački Der Spiegel, njihov vlak, koji je također putovao iz Kijeva prema Poljskoj, zaustavljen je, a putnici su djelomično evakuirani iz sigurnosnih razloga. Johnson se vraćao sa sigurnosne konferencije održane u ukrajinskoj prijestolnici.

Poljska podigla borbene avione i izdala upozorenja

Poljske oružane snage odmah su reagirale na napade u neposrednoj blizini svoje granice. Operativno zapovjedništvo poduzelo je korake za osiguranje zračnog prostora, što je uključivalo podizanje poljskih borbenih aviona F-16. Ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz potvrdio je da su poljski obrambeni sustavi rano ujutro detektirali napad bespilotnim letjelicama Geran-5.

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"Jedan od njih udario je kilometar od granice s Poljskom, drugi pet kilometara. Poljski zračni prostor čuvali su zrakoplovi F-16, helikopteri i izviđački zrakoplov SAAB. Nije bilo povrede naše granice", izjavio je Kosiniak-Kamysz. Glasnogovornik zapovjedništva ocijenio je prijetnju "stvarnom", a stanovnici pograničnih regija Lublin i Podkarpacie ujutro su primili sigurnosna upozorenja. U odvojenom noćnom incidentu, dron je uništio kamion na oko 800 metara od prijelaza Dorohusk-Jagodzin.

*uz korištenje AI-ja
 
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Komentari 2
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