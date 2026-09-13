Ruski dron pogodio vlak blizu granice s Poljskom: U blizini je bio i vlak s Borisom Johnsonom

Ruski dron pogodio je u nedjelju lokomotivu putničkog vlaka u ukrajinskoj regiji Volin, na svega dva kilometra od granice s Poljskom, članice NATO-a. U napadu na vlak s 206 putnika nije bilo žrtava zahvaljujući pravovremenom upozorenju, [priopćile su Ukrajinske željeznice. Incident, koji se dogodio u sklopu šireg ruskog zračnog napada na zapadnu Ukrajinu, izazvao je oštre reakcije Kijeva i Varšave te podizanje borbene pripravnosti poljske vojske, piše Euronews.

'Putinov teror kuca na vrata EU i NATO-a'

Napad je izazvao burnu reakciju ukrajinskih dužnosnika, koji su upozorili da ruska agresija doseže samu granicu zapadnih saveza. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha poručio je da "barbarski ruski napadi" nisu samo nastavak napada na ukrajinske granice. "Ovo je Putinov teror koji izravno kuca na vrata EU i NATO-a. Ruski barbari su pred vašim vratima, dragi partneri", napisao je Sybiha na društvenoj mreži X, pozivajući na odlučnije korake.

Moscow tries to expand the geography of its terror. Unable to achieve its goals on the battlefield, Russia attempts to make the entire territory of Ukraine a battlefield and turns to systematic attacks against civilians, trains, and the infrastructure that keeps the country… pic.twitter.com/Kw85G0DEHM — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 12, 2026

​- Natjerajte Moskvu da osjeti posljedice svog terora. Ne polovična rješenja, već beskompromisni, snažni koraci. Potpuni trgovinski embargo. Potpune zabrane ulaska. Potpune sankcije vojno-industrijskom kompleksu - zatražio je.

Boris Johnson evakuiran iz obližnjeg vlaka

U vrijeme napada, u blizini se nalazio i drugi vlak koji je prevozio niz zapadnih dužnosnika, uključujući bivšeg britanskog premijera Borisa Johnsona i Güntera Sauttera, bliskog savjetnika njemačkog oporbenog čelnika Friedricha Merza. Kako je izvijestio njemački Der Spiegel, njihov vlak, koji je također putovao iz Kijeva prema Poljskoj, zaustavljen je, a putnici su djelomično evakuirani iz sigurnosnih razloga. Johnson se vraćao sa sigurnosne konferencije održane u ukrajinskoj prijestolnici.

BIG: Boris Johnson, German Chancellor Merz's top security adviser, and security advisers from UK, France, and Italy were all on a chartered night train from Kyiv when a Russian drone hit the locomotive of a passenger train on the same route near the Polish border.



Their train… pic.twitter.com/PtJRqVAvPr — Clash Report (@clashreport) September 13, 2026

Poljska podigla borbene avione i izdala upozorenja

Poljske oružane snage odmah su reagirale na napade u neposrednoj blizini svoje granice. Operativno zapovjedništvo poduzelo je korake za osiguranje zračnog prostora, što je uključivalo podizanje poljskih borbenih aviona F-16. Ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz potvrdio je da su poljski obrambeni sustavi rano ujutro detektirali napad bespilotnim letjelicama Geran-5.

"Jedan od njih udario je kilometar od granice s Poljskom, drugi pet kilometara. Poljski zračni prostor čuvali su zrakoplovi F-16, helikopteri i izviđački zrakoplov SAAB. Nije bilo povrede naše granice", izjavio je Kosiniak-Kamysz. Glasnogovornik zapovjedništva ocijenio je prijetnju "stvarnom", a stanovnici pograničnih regija Lublin i Podkarpacie ujutro su primili sigurnosna upozorenja. U odvojenom noćnom incidentu, dron je uništio kamion na oko 800 metara od prijelaza Dorohusk-Jagodzin.

*uz korištenje AI-ja

