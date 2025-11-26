Ruski dronovi gađali Zaporižje, brojni ranjeni u žestokom udaru

U ruskim zračnim napadima na ukrajinski grad Zaporižje tijekom noći ranjeno je najmanje 18 ljudi, među kojima je 12 žena, priopćile su ukrajinske vlasti.

Prema izvješću agencije Ukrinform, ruske snage izvele su 11 zračnih udara, pri čemu su oštećene 31 višekatna stambena zgrada, 20 privatnih kuća te druga civilna infrastruktura. Regionalni guverner naveo je da je u posljednja 24 sata zabilježeno ukupno 771 ruski napad na područje Zaporiške oblasti.

Foto: Stringer

Fotografije s terena prikazuju zapaljenu stambenu zgradu i veliku materijalnu štetu, dok spasilačke ekipe i dalje rade na sanaciji posljedica napada.

Rusija tvrdi da je bila meta ukrajinskih napada

S druge strane, Rusija tvrdi da je tijekom iste noći bila izložena napadima ukrajinskih dronova. Rusko Ministarstvo obrane priopćilo je da je njihova protuzračna obrana presrela i oborila 33 ukrajinska drona.

Prema navodima ruske državne agencije TASS, 13 dronova oboreno je iznad Belgorodske oblasti, 10 iznad Voronješke, četiri iznad Lipecke, jedan iznad Brjanske oblasti te pet iznad Crnog mora.

Ruski dužnosnik Jevgenij Balickim kojeg je imenovala Moskva, ustvrdio je da su ukrajinski napadi izazvali nestanak električne energije za oko 40.000 ljudi na području ruski okupiranog dijela Zaporiške oblasti.