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RAT U UKRAJINI

Ruski dronovi napali Kijev. Žele paralizirati grad

Piše HINA,
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Ruski dronovi napali Kijev. Žele paralizirati grad
Foto: Alina Smutko
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Napadi su uslijedili dan nakon višesatnog ruskog napada dronovima i projektilima, koji je pogodio velike trgovačke i logističke objekte u Kijevu

Rusija je u petak u valovima napala Kijev i okolnu regiju dronovima, pri čemu su oštećeni skladišta, kuće i stambene zgrade, a najmanje je jedna osoba poginula, objavili su ukrajinski dužnosnici.

Guverner Kijevske oblasti Timur Tkačenko rekao je da je oštećeno 14 skladišta, 16 kuća i tri stambene zgrade. Ukrajinska državna služba za izvanredne situacije objavila je da je Kijevska oblast u posljednja 24 sata bila meta 38 napada.

Napadi su uslijedili dan nakon višesatnog ruskog napada dronovima i projektilima, koji je pogodio velike trgovačke i logističke objekte u Kijevu i drugim dijelovima Ukrajine te izazvao poremećaje u željezničkom prometu.

Uništeni su sortirni centri ukrajinske privatne kurirske tvrtke Nova Pošta u blizini Kijeva i u sjevernom gradu Sumiju, priopćila je kompanija.

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U jugoistočnom gradu Zaporižju ruski dron pogodio je veliki trgovački centar, pri čemu su ranjene najmanje četiri osobe, rekao je regionalni guverner Ivan Fedorov.

Cilj paralizirati Kijev

Andrij Kovalenko, čelnik ukrajinskog Centra za suprotstavljanje dezinformacijama, rekao je da Rusija napada Kijev manjim skupinama mlaznih bespilotnih letjelica u valovima kako bi "paralizirala" grad.

"Cilj je iscrpiti protuzračnu obranu i stanovništvo", rekao je Kovalenko.

Ukrajinske željeznice objavile su da se kašnjenja vlakova postupno smanjuju, ali upozorile da će se posljedice učestalih napada i zračnih uzbuna osjećati još najmanje jedan dan. Kijev je u četvrtak gotovo 15 sati bio pod zračnom uzbunom, navodi ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova.

Ruske snage su pogodile i trgovački centar u Harkivu na sjeveroistoku zemlje, rekao je gradonačelnik Ihor Terehov. To je drugi takav napad na grad u dva dana.

Rusija i Ukrajina posljednjih tjedana pojačavaju napade na logističku infrastrukturu i internetske trgovce nastojeći oslabiti gospodarstvo i ratne napore druge strane.

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