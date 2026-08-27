Već sam ranije upozoravao da je ovo jedna ozbiljna eskalacija i da bi mogli doći do totalnog armagedona iako svi znaju što druga strana ima i kako može odgovoriti, govori bivši operativac SOA-e Ante Letica
Letica za 24sata: 'Ukrajina sve više postaje rat NATO-a i Rusije. Stvari su otišle predaleko'
Direktor CIA-e John Ratcliffe upozorio je ovog tjedna ruske dužnosnike u Moskvi da ne zaoštravaju sukob s američkim saveznicima u NATO-u, osobito Estonijom, Latvijom i Litvom, kao odgovor na zastoj ruske invazije na Ukrajinu, doznaje Politico od dviju osoba upoznatih s razgovorima.
CIA Director John Ratcliffe secretly traveled to Moscow on an Air Force C-17A Globemaster to meet with Putin.— Alex Jones (@RealAlexJones) August 25, 2026
Get the inside scoop in the report below.. https://t.co/tTKKLOREU9 pic.twitter.com/uECSV9I11i
Šef američke obavještajne službe iskoristio je rijedak i unaprijed nenajavljen posjet ruskoj prijestolnici u utorak kako bi od Moskve zatražio i smanjenje vojne i gospodarske potpore Iranu, tvrde jedan od tih izvora te britanski dužnosnik upoznat s pojedinostima posjeta.
The head of Russia's Foreign Intelligence Service (SVR) Sergey Naryshkin confirmed that he met with CIA Director John Ratcliffe in Moscow on Tuesday.— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) August 27, 2026
Naryshkin told press that the meeting was held in a "working format," and that there was nothing unusual about it. https://t.co/qQgyW3OCMG pic.twitter.com/ntrjDG5Fy9
U srpnju je CIA upozorila poljske obavještajce na opasnost od eskalacije rata u Ukrajini i njegovo prelijevanje van teritorija pod kontrolom Kijeva. Slovačka policija i Slovačka informativna služba (SIS) spriječile su napad napalmom na ukrajinsku tvornicu Skyeton na istoku Slovačke. Predstavnik tvornice izjavio je: „To je vrsta stvari koju Rusi rade.”
Nakon požara u pogonu tvrtke Milrem Robotics u Estoniji, uhićena su tri latvijska državljanina pod sumnjom za podmetanje požara u tvornici koja proizvodi besposadne kopnene sustave za ukrajinsku vojsku.
Incidenti su zabilježeni i u pogonima koji proizvode topničko streljivo kalibra 155 mm za Ukrajinu, uključujući eksploziju u pogonu tvrtke EMCO u Bugarskoj nakon požara na kamionu, kao i požar u pogonu tvrtke KNDS Ammo Italy u Colleferru.
Također su zabilježene kontinuirano pojačane aktivnosti neidentificiranih dronova iznad zračnih luka u Belgiji i Njemačkoj, kao i presretanja dronova i povrede zračnog prostora na istočnom krilu NATO-a, uključujući Poljsku i baltičke države.
Eskalacijska ljestvica
Herman Kahn je sukobe opisao kroz koncept eskalacijske ljestvice gdje se svaki incident, sabotaža smatra namjernim pomicanjem granica kako bi se testirala odlučnost protivnika bez ulaska u otvoreni rat.
Na nižim pragovima te ljestvice akteri poput Rusije u ovom slučaju, primjenjuju taktike "sive zone", poput podmetanja požara na vojnoj infrastrukturi, misterioznih eksplozija te narušavanja zračnog prostora neidentificiranim dronovima, što Kahn definira kao demonstraciju volje, provociranje i prikriveni pritisak. Cijeli smisao takvih poteza leži u asimetričnom ratovanju i konceptu hodanja po rubu provalije, gdje agresor namjerno stvara nesigurnost, krivi poricanje i rizik eskalacije kako bi prisilio NATO članice na samoodvraćanje, unio razdor unutar saveza i natjerao ih da odustanu od pomoći Ukrajini, kalkulirajući da zapadne zemlje neće aktivirati Članak 5 ili ući u izravan vojni sukob zbog "pojedinačnih sabotaža" ili "neidentificiranih letjelica".
Bivši operativac SOA-e i vanjskopolitički i sigurnosni stručnjak Ante Letica govori nam da se rat više ne vodi samo na bojištu nego se seli i na infrastrukturu kao što su rafinerije, logistički centri za prijevoz robe itd.
🔥 The largest Wildberries logistics hub in all of Russia has been finally destroyed.— Igor Sushko (@igorsushko) August 16, 2026
Koledino, Moscow.
Wildberries appears to have made a conscious choice not to empty this warehouse despite knowing Ukraine will destroy it like all others.
Expect $1.5+ billion in damages. pic.twitter.com/SISsou9uU2
- Ratu prijeti eskalacija, pogotovo nakon što su Britanci i Francuzi rekli da će Ukrajini dati nacrte za proizvodnju raketa Storm Shadows. Taj rat se sve više pretvara u rat NATO-a i Rusije, a ne striktno Rusije i Ukrajine. Prijeti eskalacija i zbog Rusije koja je u specifičnoj situaciji. Putin je zapeo u Ukrajini, ono što je mislio ostvariti u tri dana, traje praktički pet godina. Ne može osvojiti ni Donjeck do kraja, pa da zaokruži tu priču. Sankcije daju rezultate, ukrajinski napadi na infrastrukturu stvaraju tešku situaciju u Rusiji. Ima nekoliko stvari koje treba naglasiti. Ako Putin ode to ne znači da će ga zamijeniti netko umjereniji i demokratski nastrojen, štoviše tko može garantirati da na vlast neće doći netko još radikalniji - započeo je Letica pa upozorio da u Rusiji postoje ratni jastrebovi koji su agresivniji od Putina.
- Putin je pod pritiskom jastrebova koji traže korištenje taktičkog nuklearnog oružja. Dobro je da je Kina reagirala i upozorila Putina da to ne radi. Putin sada razmatra mogućnost masovnog bombardiranja ukrajinske infrastrukture od sjedišta Kijeva do svih drugih velikih gradova u Ukrajini. On nažalost ima sredstva za to i Ukrajince čeka teška zima ako to uspije ostvariti. Zelenski je u problemu jer nema dovoljno raketa za presretanje, Rusi su došli blizu Kramatorska, a u opasnosti su i Slovjansk i Kupjansk. Ukrajina ima velike probleme s demografijom, vidjeli smo i snimke gdje se ljudi tuku na ulici s regruterima kako ne bi otišli u rat. Imaju i problem s korupcijom, a Fedorov traži predsjedničke izbore - govori nam Letica te dodaje da napadi na ruske rafinerije, centre Wildberries i Ozon mogu samo radikalizirati Ruse.
- Ti napadi unutar Rusije bi mogli radikalizirati obične Ruse i povećat mržnju prema Ukrajini ne prema Putinu. Drugi problem je što gine sve više civila i u Ukrajini i Rusiji, a to brine i zapadne saveznike. Ukrajina po svim pravima i doktrinama rata ima svako pravo prenijeti rat na ruski teritorij i bombardirati Rusiju, ali mora voditi računa o humanitarnom pravu i zaštiti civila jer ne smije kršiti međunarodno pravo iako su ga Rusi prekršili samom invazijom - rekao je Ante Letica.
Upozorava da bespogovorna podrška Ukrajini ne znači i vječnu podršku Zelenskom.
- Podrška Ukrajini je jedno, a Zelenskom drugo. On mnogima počinje ići na živce jer se ponaša kao vođa 'Slobodnog svijeta', drži predavanja i lekcije, a bez pomoći europskih zemalja bio bi u teškoj situaciji. Zanimljiv je i bivši ministar obrane Fedorov koji je počeo razvijati sustave dronova s umjetnom inteligencijom. Problem je kada se takav dron jednom lansira ne postoji mogućnost utjecaja na njega, on leti prema određenom području i sam bira metu. Nema mogućnosti samouništenja ni opoziva. Vjerojatno su saveznici upozorili Zelenskog da stane s tim jer bi ti dronovi vjerojatno napadali ruske zračne luke gdje bi bilo puno mrtvih, a neselektivno gađanje bi naštetilo i Ukrajincima - smatra Letica.
Smatra da je dolazak Johna Ratcliffea u Rusiju ozbiljno upozorenje.
- Upozorili su ih da ne diraju baltičke zemlje. Odnedavno, po članku 5. NATO-a kibernetički napad na jednu članice alijanse smatra se napadom na Savez. Tu su izjednačili hakerske i kinetičke napade, te NATO na hakerski napad može odgovoriti konvencionalnim udarom. Mislim da su uz to razgovarali i o Iranu koji se našao pod američkom ekonomskom blokadom - rezonira Letica.
- Već sam ranije upozoravao da je ovo jedna ozbiljna eskalacija i da bi mogli doći do totalnog armagedona iako svi znaju što druga strana ima i kako može odgovoriti. Mislim da pojedinci na poziciji moći ne shvaćaju opasnost i da su u totalno nekom drugom filmu. Brine me da nitko ne govori o procesima mirenja i prekida rata - upozorava Letica.
Njemački BND
Nova najavljena reforma njemačke obavještajne službe (BND) transformira agenciju iz čisto analitičke u operativnu tajnu službu s ovlastima za izravno ometanje i izvođenje kibernetičkih protunapada te sabotaža. Cilj je brži i agresivniji odgovor na učestale ruske hibridne prijetnje, sabotaže i špijunažu diljem Europe, uz produljeno praćenje agenata i uvođenje umjetne inteligencije.
- Oni nikada nisu bili čista analitička agencija. Oni su strateška služba s operativcima diljem svijeta. Ta reforma isto može zabrinjavati. Berlin ide i u reformu vojske, planiraju imati najjaču vojsku u Europi za tri godine, ali odmah i Pariz i Varšava reagiraju na to i oni se kreću jačati. Problem je što je rat otišao predaleko i svi razgovori o miru i prijateljstvu su umrli - zaključio je Letica.
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