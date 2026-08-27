Letica za 24sata: 'Ukrajina sve više postaje rat NATO-a i Rusije. Stvari su otišle predaleko'

Direktor CIA-e John Ratcliffe upozorio je ovog tjedna ruske dužnosnike u Moskvi da ne zaoštravaju sukob s američkim saveznicima u NATO-u, osobito Estonijom, Latvijom i Litvom, kao odgovor na zastoj ruske invazije na Ukrajinu, doznaje Politico od dviju osoba upoznatih s razgovorima.

CIA Director John Ratcliffe secretly traveled to Moscow on an Air Force C-17A Globemaster to meet with Putin.



Get the inside scoop in the report below.. https://t.co/tTKKLOREU9 pic.twitter.com/uECSV9I11i — Alex Jones (@RealAlexJones) August 25, 2026

Šef američke obavještajne službe iskoristio je rijedak i unaprijed nenajavljen posjet ruskoj prijestolnici u utorak kako bi od Moskve zatražio i smanjenje vojne i gospodarske potpore Iranu, tvrde jedan od tih izvora te britanski dužnosnik upoznat s pojedinostima posjeta.

The head of Russia's Foreign Intelligence Service (SVR) Sergey Naryshkin confirmed that he met with CIA Director John Ratcliffe in Moscow on Tuesday.



Naryshkin told press that the meeting was held in a "working format," and that there was nothing unusual about it. https://t.co/qQgyW3OCMG pic.twitter.com/ntrjDG5Fy9 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) August 27, 2026

U srpnju je CIA upozorila poljske obavještajce na opasnost od eskalacije rata u Ukrajini i njegovo prelijevanje van teritorija pod kontrolom Kijeva. Slovačka policija i Slovačka informativna služba (SIS) spriječile su napad napalmom na ukrajinsku tvornicu Skyeton na istoku Slovačke. Predstavnik tvornice izjavio je: „To je vrsta stvari koju Rusi rade.”

Foto: Slovačka policija

Nakon požara u pogonu tvrtke Milrem Robotics u Estoniji, uhićena su tri latvijska državljanina pod sumnjom za podmetanje požara u tvornici koja proizvodi besposadne kopnene sustave za ukrajinsku vojsku.

Incidenti su zabilježeni i u pogonima koji proizvode topničko streljivo kalibra 155 mm za Ukrajinu, uključujući eksploziju u pogonu tvrtke EMCO u Bugarskoj nakon požara na kamionu, kao i požar u pogonu tvrtke KNDS Ammo Italy u Colleferru.

Također su zabilježene kontinuirano pojačane aktivnosti neidentificiranih dronova iznad zračnih luka u Belgiji i Njemačkoj, kao i presretanja dronova i povrede zračnog prostora na istočnom krilu NATO-a, uključujući Poljsku i baltičke države.

Eskalacijska ljestvica

Herman Kahn je sukobe opisao kroz koncept eskalacijske ljestvice gdje se svaki incident, sabotaža smatra namjernim pomicanjem granica kako bi se testirala odlučnost protivnika bez ulaska u otvoreni rat.

Na nižim pragovima te ljestvice akteri poput Rusije u ovom slučaju, primjenjuju taktike "sive zone", poput podmetanja požara na vojnoj infrastrukturi, misterioznih eksplozija te narušavanja zračnog prostora neidentificiranim dronovima, što Kahn definira kao demonstraciju volje, provociranje i prikriveni pritisak. Cijeli smisao takvih poteza leži u asimetričnom ratovanju i konceptu hodanja po rubu provalije, gdje agresor namjerno stvara nesigurnost, krivi poricanje i rizik eskalacije kako bi prisilio NATO članice na samoodvraćanje, unio razdor unutar saveza i natjerao ih da odustanu od pomoći Ukrajini, kalkulirajući da zapadne zemlje neće aktivirati Članak 5 ili ući u izravan vojni sukob zbog "pojedinačnih sabotaža" ili "neidentificiranih letjelica".

Bivši operativac SOA-e i vanjskopolitički i sigurnosni stručnjak Ante Letica govori nam da se rat više ne vodi samo na bojištu nego se seli i na infrastrukturu kao što su rafinerije, logistički centri za prijevoz robe itd.

🔥 The largest Wildberries logistics hub in all of Russia has been finally destroyed.

Koledino, Moscow.



Wildberries appears to have made a conscious choice not to empty this warehouse despite knowing Ukraine will destroy it like all others.

Expect $1.5+ billion in damages. pic.twitter.com/SISsou9uU2 — Igor Sushko (@igorsushko) August 16, 2026

- Ratu prijeti eskalacija, pogotovo nakon što su Britanci i Francuzi rekli da će Ukrajini dati nacrte za proizvodnju raketa Storm Shadows. Taj rat se sve više pretvara u rat NATO-a i Rusije, a ne striktno Rusije i Ukrajine. Prijeti eskalacija i zbog Rusije koja je u specifičnoj situaciji. Putin je zapeo u Ukrajini, ono što je mislio ostvariti u tri dana, traje praktički pet godina. Ne može osvojiti ni Donjeck do kraja, pa da zaokruži tu priču. Sankcije daju rezultate, ukrajinski napadi na infrastrukturu stvaraju tešku situaciju u Rusiji. Ima nekoliko stvari koje treba naglasiti. Ako Putin ode to ne znači da će ga zamijeniti netko umjereniji i demokratski nastrojen, štoviše tko može garantirati da na vlast neće doći netko još radikalniji - započeo je Letica pa upozorio da u Rusiji postoje ratni jastrebovi koji su agresivniji od Putina.

- Putin je pod pritiskom jastrebova koji traže korištenje taktičkog nuklearnog oružja. Dobro je da je Kina reagirala i upozorila Putina da to ne radi. Putin sada razmatra mogućnost masovnog bombardiranja ukrajinske infrastrukture od sjedišta Kijeva do svih drugih velikih gradova u Ukrajini. On nažalost ima sredstva za to i Ukrajince čeka teška zima ako to uspije ostvariti. Zelenski je u problemu jer nema dovoljno raketa za presretanje, Rusi su došli blizu Kramatorska, a u opasnosti su i Slovjansk i Kupjansk. Ukrajina ima velike probleme s demografijom, vidjeli smo i snimke gdje se ljudi tuku na ulici s regruterima kako ne bi otišli u rat. Imaju i problem s korupcijom, a Fedorov traži predsjedničke izbore - govori nam Letica te dodaje da napadi na ruske rafinerije, centre Wildberries i Ozon mogu samo radikalizirati Ruse.

- Ti napadi unutar Rusije bi mogli radikalizirati obične Ruse i povećat mržnju prema Ukrajini ne prema Putinu. Drugi problem je što gine sve više civila i u Ukrajini i Rusiji, a to brine i zapadne saveznike. Ukrajina po svim pravima i doktrinama rata ima svako pravo prenijeti rat na ruski teritorij i bombardirati Rusiju, ali mora voditi računa o humanitarnom pravu i zaštiti civila jer ne smije kršiti međunarodno pravo iako su ga Rusi prekršili samom invazijom - rekao je Ante Letica.

Upozorava da bespogovorna podrška Ukrajini ne znači i vječnu podršku Zelenskom.

- Podrška Ukrajini je jedno, a Zelenskom drugo. On mnogima počinje ići na živce jer se ponaša kao vođa 'Slobodnog svijeta', drži predavanja i lekcije, a bez pomoći europskih zemalja bio bi u teškoj situaciji. Zanimljiv je i bivši ministar obrane Fedorov koji je počeo razvijati sustave dronova s umjetnom inteligencijom. Problem je kada se takav dron jednom lansira ne postoji mogućnost utjecaja na njega, on leti prema određenom području i sam bira metu. Nema mogućnosti samouništenja ni opoziva. Vjerojatno su saveznici upozorili Zelenskog da stane s tim jer bi ti dronovi vjerojatno napadali ruske zračne luke gdje bi bilo puno mrtvih, a neselektivno gađanje bi naštetilo i Ukrajincima - smatra Letica.

Smatra da je dolazak Johna Ratcliffea u Rusiju ozbiljno upozorenje.

Foto: Kylie Cooper

- Upozorili su ih da ne diraju baltičke zemlje. Odnedavno, po članku 5. NATO-a kibernetički napad na jednu članice alijanse smatra se napadom na Savez. Tu su izjednačili hakerske i kinetičke napade, te NATO na hakerski napad može odgovoriti konvencionalnim udarom. Mislim da su uz to razgovarali i o Iranu koji se našao pod američkom ekonomskom blokadom - rezonira Letica.

- Već sam ranije upozoravao da je ovo jedna ozbiljna eskalacija i da bi mogli doći do totalnog armagedona iako svi znaju što druga strana ima i kako može odgovoriti. Mislim da pojedinci na poziciji moći ne shvaćaju opasnost i da su u totalno nekom drugom filmu. Brine me da nitko ne govori o procesima mirenja i prekida rata - upozorava Letica.

Njemački BND

Nova najavljena reforma njemačke obavještajne službe (BND) transformira agenciju iz čisto analitičke u operativnu tajnu službu s ovlastima za izravno ometanje i izvođenje kibernetičkih protunapada te sabotaža. Cilj je brži i agresivniji odgovor na učestale ruske hibridne prijetnje, sabotaže i špijunažu diljem Europe, uz produljeno praćenje agenata i uvođenje umjetne inteligencije.

- Oni nikada nisu bili čista analitička agencija. Oni su strateška služba s operativcima diljem svijeta. Ta reforma isto može zabrinjavati. Berlin ide i u reformu vojske, planiraju imati najjaču vojsku u Europi za tri godine, ali odmah i Pariz i Varšava reagiraju na to i oni se kreću jačati. Problem je što je rat otišao predaleko i svi razgovori o miru i prijateljstvu su umrli - zaključio je Letica.