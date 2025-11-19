Ruski dronovi pogodili stambenu zgradu u Harkivu

Ruski dronovi pogodili su stambenu zgradu u drugom najvećem ukrajinskom gradu, Harkivu, izazvali požar, ozlijedili pet osoba i natjerali vlasti na evakuaciju stanovnika, javlja Reuters. Dronovi su pogodili dva središnja okruga nakon ponoći - Slobidski i Osnovjanski.

Regionalni guverner Oleh Sinjehubov rekao je da je u napadu korišteno 11 dronova i da je sedam osoba ozlijeđeno. Gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov rekao je da je 22 stanovnika evakuirano iz jednog dijela oštećene zgrade.

Gradonačelnik je rekao da je još jedan dron udario u područje ispred medicinske ustanove, ozlijedivši liječnika te oštetivši zgradu i obližnje automobile.

Harkiv, smješten oko 30 km od ruske granice, uspješno se odupro zauzimanju u ranim fazama ruske invazije u veljači 2022. i ostaje česta meta ruskih zračnih napada.