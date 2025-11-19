Obavijesti

News

Komentari 0
IMA OZLIJEĐENIH

Ruski dronovi pogodili stambenu zgradu u Harkivu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ruski dronovi pogodili stambenu zgradu u Harkivu
Foto: State Emergency Service of Ukrai

Gradonačelnik je rekao da je još jedan dron udario u područje ispred medicinske ustanove, ozlijedivši liječnika te oštetivši zgradu...

Ruski dronovi pogodili su stambenu zgradu u drugom najvećem ukrajinskom gradu, Harkivu, izazvali požar, ozlijedili pet osoba i natjerali vlasti na evakuaciju stanovnika, javlja Reuters. Dronovi su pogodili dva središnja okruga nakon ponoći - Slobidski i Osnovjanski.

Regionalni guverner Oleh Sinjehubov rekao je da je u napadu korišteno 11 dronova i da je sedam osoba ozlijeđeno. Gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov rekao je da je 22 stanovnika evakuirano iz jednog dijela oštećene zgrade.

NAKON UKINUTIH OGRANIČENJA Ukrajina gađala mete u Rusiji američkim raketama ATACMS
Ukrajina gađala mete u Rusiji američkim raketama ATACMS

Gradonačelnik je rekao da je još jedan dron udario u područje ispred medicinske ustanove, ozlijedivši liječnika te oštetivši zgradu i obližnje automobile.

Harkiv, smješten oko 30 km od ruske granice, uspješno se odupro zauzimanju u ranim fazama ruske invazije u veljači 2022. i ostaje česta meta ruskih zračnih napada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ukrajina gađala mete u Rusiji američkim raketama ATACMS
NAKON UKINUTIH OGRANIČENJA

Ukrajina gađala mete u Rusiji američkim raketama ATACMS

Kijev je rakete dobio 2023., ali ih je smio koristiti samo na teritoriju Ukrajine. Bivši američki predsjednik Joe Biden je to ograničenje ukinuo...
Viktor Orban: Ukrajina nema izgleda za pobjedu u ratu!
MIROVNI PREGOVORI

Viktor Orban: Ukrajina nema izgleda za pobjedu u ratu!

Orban tvrdi da EU spaljuje milijarde na Ukrajinu bez šanse za pobjedu! EU lideri prolongiraju sukob, a Mađarska osigurala izuzeće od sankcija. Traži pregovore s Rusima
Volodimir Zelenski: Ukrajina nabavlja 100 francuskih Rafalea
POTPISALI SPORAZUM

Volodimir Zelenski: Ukrajina nabavlja 100 francuskih Rafalea

Zelenskij i Macron dogovorili spektakularnu nabavu 100 Rafalea! Ukrajina jača obranu protiv Rusije. Povijesni sporazum uključuje sustav SAMP-T, ali financiranje je još nejasno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025