NAKON UKINUTIH OGRANIČENJA

Ukrajina gađala mete u Rusiji američkim raketama ATACMS

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ukrajina gađala mete u Rusiji američkim raketama ATACMS
Foto: Anatolii Stepanov

Kijev je rakete dobio 2023., ali ih je smio koristiti samo na teritoriju Ukrajine. Bivši američki predsjednik Joe Biden je to ograničenje ukinuo...

Ukraijnska vojska je u utorak objavila da je napala vojne mete u Rusiji američkim raketama ATACMS, nazvavši to "značajnim razvojem događaja".

Ukrajina dosad nije javno govorila da je ciljeve u Rusiji gađala tim naprednim balističkim sustavima, iako je ograničenje za njihovo korištenje ukinula još Bidenova administracija prije godinu dana.

STRADAVA CIJELA INFRASTRUKTURA Ispalili 176 dronova u novom ruskom napadu: Ciljaju i solarne panele, oštećene brojne zgrade
Ispalili 176 dronova u novom ruskom napadu: Ciljaju i solarne panele, oštećene brojne zgrade

Kijev je rakete dobio 2023., ali ih je smio koristiti samo na teritoriju Ukrajine. Bivši američki predsjednik Joe Biden je to ograničenje ukinuo u studenom 2024., potez koji je kritizirao njegov nasljednik Donald Trump.

Ukrajina je od SAD-a zatražila rakete Tomahawk dometa 2500 km, ali je Trump rekao da o tome ne razmišlja.

