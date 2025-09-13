Obavijesti

Ruski dronovi upali u poljski i rumunjski zračni prostor, aktivirana i zračna uzbuna

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 1 min
Samo nekoliko dana nakon što se 16 ruskih dronova probilo u poljski zračni prostor, borbeni avioni presreli su dronove i u Rumunjskoj

U dijelovima Poljske i Rumunjske u subotu poslijepodne izdana su sigurnosna upozorenja zbog prijetnje zračnim napadima, odnosno ponovnog upada ruskih dronova na područje u blizini granice s Ukrajinom. Na nekim lokacijama oglasile su se i sirene, a obje zemlje pozvale su stanovništvo pogođenih područja na oprez i praćenje službenih uputa, javlja Onet.

Upozorenje je u Poljskoj izdano za više okruga na području Lublina, a Glavni stožer u međuvremenu je objavio kako opasnosti više nema.

- Zemaljski sustavi protuzračne obrane i radari nastavili su svoje standardne operacije. Poljska vojska kontinuirano prati situaciju u Ukrajini i ostaje u stalnoj pripravnosti kako bi osigurala sigurnost poljskog zračnog prostora - stoji u njihovom priopćenju.

Zbog prijetnje iz zraka u Chełmu i Świdniku uključene su sirene. U Rumunjskoj je nacionalni sustav upozoravanja poslao poruke stanovnicima na sjeveru okruga Tulcza koji se nalazi uz granicu s Ukrajinom.

Građane se upozorava na mogućnost pada objekata iz zraka te im se preporučuje da se sklone u podrume ili skloništa, a, u slučaju da to nije moguće, da ostanu u svojim domovima udaljeni od prozora i vanjskih zidova. Kako prenosi Onet, trajanje uzbune procijenjeno je na 90 minuta.

Rumunjsko Ministarstvo nacionalne obrane je, kako prenosi portal News.ro, izvijestilo da su dva borbena zrakoplova F16 iz 86. zračne baze Feteşti poletjela u 18:05 kako bi pratili situaciju na granici s Ukrajinom. Zračne snage presrele su dron u nacionalnom zračnom prostoru.

Prije samo nekoliko dana, u noći s 9. na 10. rujna, ruski su se dronovi ozbiljno probili u poljski zračni prostor. Kako je potvrdilo Ministarstvo unutarnjih poslova i uprave, u nekoliko poljskih pokrajina pronađeno je ukupno 16 dronova. Većinom se radilo o tzv. mamcima, odnosno nenaoružanim dronovima čija je svrha odvlačenje pažnje sustava protuzračne obrane. Dronove koji su predstavljali stvarnu prijetnju srušili su zrakoplovi NATO-a.

