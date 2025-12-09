Obavijesti

News

Komentari 4
BORBE

Ruski general tvrdi: Vojska napreduje na svim bojištima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ruski general tvrdi: Vojska napreduje na svim bojištima
3
Foto: ANATOLII STEPANOV/REUTERS

Ruski general Valerij Gerasimov izjavio je u utorak da ruske snage napreduju duž cijele crte bojišta u Ukrajini i da napadaju okružene ukrajinske snage u gradu Mirnohradu

Na sastanku na zapovjednom mjestu s časnicima Skupine centar koja se bori u ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj regiji, Gerasimov je rekao da je predsjednik Vladimir Putin naredio poraz ukrajinskih snaga u Mirnohradu, gradu s prijeratnom populacijom od oko 46.000 stanovnika istočno od Pokrovska. Rusija je preuzela kontrolu nad više od 30% zgrada u Mirnohradu, rekao je Gerasimov.

Rusija, koja koristi sovjetski naziv Krasnoarmejsk za susjedni Pokrovsk, kaže da je zauzela cijeli grad i tvrdi da je također opkolila ukrajinske snage u Mirnohradu, koji Rusi zovu Dimitrov.

Ukrajina je više puta negirala ruske tvrdnje da je Pokrovsk pao i kaže da njezine snage još uvijek drže dio grada i da se bore u Mirnohradu.

Pokretanje videa...

Rusi u središtu ukrajinskog Pokrovska 00:08
Rusi u središtu ukrajinskog Pokrovska | Video: 24sata/reuters

Rusija trenutno kontrolira 19,2% Ukrajine, uključujući Krim, koji je anektirala 2014., Luhansk, više od 80% Donjecka, oko 75% Hersona i Zaporižja te dijelove Harkivske, Sumske, Mikolajivske i Dnjepropetrovske regije.

BEZ JEDINSTVENOG STAVA Zelenski tvrdi: Pregovarači se i dalje spore oko istoka Ukrajine, postoje različite vizije...
Zelenski tvrdi: Pregovarači se i dalje spore oko istoka Ukrajine, postoje različite vizije...

Ukrajina tvrdi da drži svoje obrambene linije i prisiljava Rusiju da plati visoku cijenu za ono što naziva relativno skromnim dobicima.

Putin je prošli tjedan rekao da će Rusija silom preuzeti potpunu kontrolu nad ukrajinskom regijom Donbas, osim ako se ukrajinske snage ne povuku, što je Kijev odlučno odbio.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Ukrajina revidirala plan za mir, danas će ga predstaviti Trumpu
PREGOVORI

Ukrajina revidirala plan za mir, danas će ga predstaviti Trumpu

Zelenski je novinarima nakon sastanka rekao da revidirani plan sadrži 20 točaka, ali da još nema dogovora o pitanju ustupanja teritorija, na čemu Moskva inzistira
Novi masovni napadi: Rusi opet udarili na Sumi. Nestalo struje
ZASULI GA DRONOVIMA

Novi masovni napadi: Rusi opet udarili na Sumi. Nestalo struje

Ruski dronovi napali su sjeverni ukrajinski grad Sumi kasno u ponedjeljak, u drugom velikom napadu na grad u 24 sata, što je izazvalo nestanak struje, istaknuo je regionalni guverner
Zelenski: 'Nedostaje nam 800 mil. dolara za američko oružje'
NOVI MIROVNI PLAN

Zelenski: 'Nedostaje nam 800 mil. dolara za američko oružje'

Kijev za 2025. traži 15 milijardi dolara kroz program PURL, a u Washington šalje plan s 20 točaka bez odustajanja od teritorija. Europski čelnici poručuju da mir mora biti 'pravedan i trajan'.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025