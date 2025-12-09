Na sastanku na zapovjednom mjestu s časnicima Skupine centar koja se bori u ukrajinskoj Dnjepropetrovskoj regiji, Gerasimov je rekao da je predsjednik Vladimir Putin naredio poraz ukrajinskih snaga u Mirnohradu, gradu s prijeratnom populacijom od oko 46.000 stanovnika istočno od Pokrovska. Rusija je preuzela kontrolu nad više od 30% zgrada u Mirnohradu, rekao je Gerasimov.

Rusija, koja koristi sovjetski naziv Krasnoarmejsk za susjedni Pokrovsk, kaže da je zauzela cijeli grad i tvrdi da je također opkolila ukrajinske snage u Mirnohradu, koji Rusi zovu Dimitrov.

Ukrajina je više puta negirala ruske tvrdnje da je Pokrovsk pao i kaže da njezine snage još uvijek drže dio grada i da se bore u Mirnohradu.

Rusija trenutno kontrolira 19,2% Ukrajine, uključujući Krim, koji je anektirala 2014., Luhansk, više od 80% Donjecka, oko 75% Hersona i Zaporižja te dijelove Harkivske, Sumske, Mikolajivske i Dnjepropetrovske regije.

Ukrajina tvrdi da drži svoje obrambene linije i prisiljava Rusiju da plati visoku cijenu za ono što naziva relativno skromnim dobicima.

Putin je prošli tjedan rekao da će Rusija silom preuzeti potpunu kontrolu nad ukrajinskom regijom Donbas, osim ako se ukrajinske snage ne povuku, što je Kijev odlučno odbio.