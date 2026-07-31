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prijete glađu u Africi

Ruski izvoznici: Ukrajinski napadi na brodove mogli bi povećati cijene hrane u svijetu

Piše HINA,
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Ruski izvoznici: Ukrajinski napadi na brodove mogli bi povećati cijene hrane u svijetu
Dan polja BC strnih žitarica u Rugvici | Foto: Robert Anic/PIXSELL
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Ruski sindikat izvoznika žita u petak je upozorio da bi ukrajinski napadi dronovima na ruske brodove i luke mogli u bliskoj budućnosti rezultirati obustavom izvoza žitarica Crnim morem, što bi povećalo cijene i dovelo do još veće gladi u Africi i na Bliskom istoku

Rusija, najveći svjetski izvoznik pšenice, i Ukrajina, također veliki poljoprivredni izvoznik, posljednjih tjedana napadaju infrastrukturu za izvoz i komercijalne brodove u Crnom moru. Ruski sindikat izvoznika i proizvođača žitarica Reutersu je rekao da će se posljedice napada osjetiti u brojnim zemljama u bliskoj budućnosti.

"Sustavni napadi koji su započeli u srpnju uskoro bi mogli dovesti do potpune blokade izvoznih koridora u crnomorskom bazenu", rekao je sindikat.

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Dodao je da bi opskrba brojnih zemalja ruskom pšenicom u ovoj sezoni mogla pasti za 30 do 35 milijuna tona, što je oko 15 posto ukupne globalne trgovine pšenicom. Toliki manjak nije moguće pokriti povećanjem izvoza iz alternativnih zemalja, upozorio je. 

"Prekidi isporuke Crnim morem zbog ukrajinskih napada na brodove za prijevoz suhog tereta i na lučku infrastrukturu izravna su prijetnja globalnoj sigurnosti hrane", ističe ruski sindikat.

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