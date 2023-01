Ruski mediji 'slave' Milanovića: 'Nije za isporuku tenkova Kijevu i nije rob. Nijemci su ga šokirali'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović jučer je komentirao rat u Ukrajini, odluku Zapada da Kijevu pošalje tenkove, odnos Njemačke i Rusije, pohvale Lavrova...

- Ako se Amerika i Rusija ne dogovore, a to nije na vidiku, rat se neće zaustaviti. Nekako se nadam da traju nekakvi razgovori, ili ćemo lagano prema trećem svjetskom ratu za koji neki misle da su već počeli, ali ja sam malo suzdržan. Što se tiče tenkova, i ruski i američki gore isto - rekao je Milanović i nastavio:

- Vojno Hrvatska nikako ne treba pomagati. Želite li da uđemo u rat? Ja sam citirao ukrajinskog ministra koji je rekao da je to proxy rat. Ja sam samo ponovio njegove vijesti. I onda smo slušali kako me hvali Lavrov, međutim nakon nekoliko dana njemačka ministrica vanjskih poslova kaže da moramo biti jedinstveni jer, citiram, mi smo u ratu s Rusijom. Ja to nisam znao. Možda je Njemačka u ratu s Rusijom opet, ali sretno im, možda prođu bolje nego prije 70-ak godina. Mi nismo u ratu, Rusija i Amerika su u ratu, ali Njemačka nije i neće ih se ništa pitati, a možda i bolje jer smo vidjeli što su radili s rezolucijom o BiH.

Njegove izjave s oduševljenjem su prenijeli ruski mediji, čiji je Milanović ljubimac u zadnje vrijeme. Deseci članaka na vodećim ruskim portalima posvećeni su jučerašnjim Milanovićevim izjavama...

- Slanje tenkova u Ukrajinu će samo produžiti sukob, Hrvatska u tome neće sudjelovati. rekao je to u četvrtak, 26. siječnja, hrvatski predsjednik Zoran Milanović. piše ruska Izvestia i dodaje:

- Milanović je 16. siječnja rekao da SAD i NATO preko Ukrajine vode proxy rat s Rusijom. Također je kritizirao kurs prema uvođenju antiruskih sankcija.

- Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u intervjuu je podsjetio njemačku ministricu vanjskih poslova Annalenu Baerbock tko je izgubio u ratu s Rusijom. Hrvatski predsjednik također je savjetovao Annalenu Baerbock i njemačkog kancelara Olafa Scholza da se dogovore "tko je od njih dvojice kancelar" - piše radio Sputnik.

"Šef Hrvatske sumnja da će Njemačka proći bolje nego prije 70 godina" - naslov je na portalu Mk.ru.

- Hrvatski predsjednik Zoran Milanović odgovorio je na opasku njemačke ministrice vanjskih poslova Annalene Baerbock koja je rekla da je Zapad u ratu s Rusijom i da mora biti ujedinjen. Čelnik države precizirao je da nije znao za rat s Moskvom. Prethodno je Milanović antiruske sankcije nazvao glupošću. Također je odbio biti "rob Sjedinjenih Država" i saveznik Ukrajine - piše Mk.ru.

- Šef Hrvatske rekao je da slanje tenkova u Kijev približava zemlje trećem svjetskom ratu - piše ruska Gazeta i nastavlja:

- Hrvatski predsjednik Milanović ostao je potpuno iznenađen što su zapadne zemlje u ratu s Rusijom, a podsjetio je i kako je završio prethodni pohod njemačkih tenkova na Ukrajinu prije 80 godina.

"Hrvatska je osudila isporuku tenkova Ukrajini" naslov je na ruskom portalu Lenta.

- Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izrazio je sumnju da će isporuka tenkova na bilo koji način pomoći Ukrajini. Političar je sugerirao da će tenkovi poslani u Kijev "izgorjeti kao u Iraku". Milanović je dodao i da Hrvatska neće sudjelovati ni u kakvim isporukama opreme Ukrajini - piše Lenta.

