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KAKAV DAR!

Ruski milijarder platio raskošnu svadbu Trumpova sina, oglasila se snaha: 'To je svadbeni dar...'

Piše HINA,
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Ruski milijarder platio raskošnu svadbu Trumpova sina, oglasila se snaha: 'To je svadbeni dar...'
Foto: Cathal McNaughton
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Ruski milijarder Umar Kremljev financirao je raskošno vjenčanje Donalda Trumpa Jr. na Bahamima, a Trumpova snaha istaknula je da prijateljstvo ne mora imati skrivene političke motive

Ruski oligarh pomogao je financirati vjenčanje sina američkog predsjednika Donalda Trumpa, Donalda Trumpa Jr., objavio je u ponedjeljak istraživački portal ProPublica. ProPublica navodi da je riječ o Umaru Kremljevu, predsjedniku Međunarodnog boksačkog saveza (IBA), za kojeg se tvrdi da održava dobre odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Prema pisanju portala, Kremljev je za proslavu na Bahamima platio stotine tisuća dolara. Sam najam privatnog otoka navodno je stajao oko 100.000 dolara po noći, dok je vatromet koštao oko 70.000 dolara.

„Prijateljstvo ne mora imati političke motive. Velikodušnost ne podrazumijeva automatski skrivene namjere. A ponekad je svadbeni dar jednostavno svadbeni dar”, napisala je Trumpova snaha Bettina Trump na Instagramu nakon objave teksta.

„Naš dragi prijatelj Umar vrlo nam je velikodušno priredio dvije nevjerojatne večeri slavlja NAKON našeg vjenčanja”, napisala je. Opisala je to kao „iznimno velikodušan svadbeni dar prijatelja, na kojem smo bili i ostajemo neizmjerno zahvalni”.

Prema ProPublici, Kremljev je Trumpa Jr. upoznao nedugo prije vjenčanja u svibnju, ali je unatoč tome na proslavu došao s većom skupinom drugih ruskih gostiju. Bettina Trump u objavi je vjenčanje opisala kao „privatno obiteljsko vjenčanje, prekrasan vikend s prijateljima i vraški dobru zabavu”.

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Predsjednik Trump više se puta suočavao s optužbama zbog bliskosti s utjecajnim Rusima. Ruska vlada pokušala je 2016. utjecati na američke predsjedničke izbore u Trumpovu korist, što je utvrđeno u izvješću obavještajnog odbora američkog Senata.

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