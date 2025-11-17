Ruski napad izazvao kaos u Odesi! Požari u luci, oštećeni brodovi i 36.500 domova bez struje. Energetska kriza prijeti regiji
Ruski napad izazvao kaos: Gori luka u Odesi, tisuće bez struje!
Ruski napad na Odešku oblast na jugu Ukrajine prouzročio je požar u luci i objektima energetske infrastrukture, rekle su hitne službe u ponedjeljak.
U napadu je oštećena lučka oprema i nekoliko usidrenih civilnih brodova, kazao je potpredsjednik ukrajinske vlade zadužen za obnovu Oleksij Kuleba na komunikacijskoj platformi Telegram.
"Jedna od luka se suočava s prekidom opskrbe električnom energijom, a stručnjaci već rade kako bi je obnovili", rekao je.
Zbog napada na pokrajinu, 36.500 kućanstava je ostalo bez električne energije, rekla je u ponedjeljak privatna energetska kompanija DTEK.
Oko 32.500 kućanstava je u ponedjeljak prijepodne još uvijek bilo bez struje.
DTEK je na Telegramu objavio da je zabilježio značajnu štetu na svojim objektima nakon prekonoćnog napada.
