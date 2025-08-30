SAD odobrio prodaju Patriota Danskoj za Ukrajinu vrijednu 8,5 milijardi dolara

Američki State Department odobrio je sporazum vrijedan 8,5 milijardi dolara, koji uključuje šest lansera, radarske sustave i sustave za navođenje te projektile.

Danska i druge članice NATO-a žele opskrbiti Ukrajinu naprednim sustavima naoružanja kako bi ojačale njezinu obranu od ruskih napada. Budući da Danska nema Patriot sustave, mora ih kupiti od Sjedinjenih Država.

Nizozemska je također kupila Patriote kako bi ojačala ukrajinsku protuzračnu obranu.

Kijev je posljednjih mjeseci više puta tražio Patriot sustave od zapadnih saveznika kako bi bolje zaštitio svoje gradove od ruskih zračnih napada.

Budući da SAD nije voljan financirati dodatne isporuke oružja Ukrajini, NATO partneri kupuju američke sustave i prebacuju ih ukrajinskim snagama.