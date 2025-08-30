Obavijesti

PROTUZRAČNA OBRANA

SAD odobrio prodaju Patriota Danskoj za Ukrajinu vrijednu 8,5 milijardi dolara

Foto: Bernd Von Jutrczenka/DPA

Sjedinjene Države odobrile su prodaju više sustava protuzračne obrane Patriot i drugog oružja saveznici u NATO-u Danskoj, koja time planira podržati Ukrajinu u borbi protiv Rusije

Američki State Department odobrio je sporazum vrijedan 8,5 milijardi dolara, koji uključuje šest lansera, radarske sustave i sustave za navođenje te projektile.

Danska i druge članice NATO-a žele opskrbiti Ukrajinu naprednim sustavima naoružanja kako bi ojačale njezinu obranu od ruskih napada. Budući da Danska nema Patriot sustave, mora ih kupiti od Sjedinjenih Država.

Nizozemska je također kupila Patriote kako bi ojačala ukrajinsku protuzračnu obranu.

RADILI SU POPIS IMENA Skandal u Danskoj! Otkrili tri Trumpova špijuna. Radili plan kako pripojiti Grenland SAD-u
Skandal u Danskoj! Otkrili tri Trumpova špijuna. Radili plan kako pripojiti Grenland SAD-u

Kijev je posljednjih mjeseci više puta tražio Patriot sustave od zapadnih saveznika kako bi bolje zaštitio svoje gradove od ruskih zračnih napada.

ŠIRILI UTJECAJ Danski ministar vanjskih poslova naložio dolazak na razgovor američkom diplomatu
Danski ministar vanjskih poslova naložio dolazak na razgovor američkom diplomatu

Budući da SAD nije voljan financirati dodatne isporuke oružja Ukrajini, NATO partneri kupuju američke sustave i prebacuju ih ukrajinskim snagama.

