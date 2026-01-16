Ruski politolog: Gađat ćemo Njemačku i UK nuklearnim oružjem ako se rat nastavi

Ako Europa ne zaustavi besmisleni rat u Ukrajini, Rusija bi mogla pokrenuti nuklearni udar unutar jedne ili dvije godine. Prvenstveno, protiv Njemačke ili Ujedinjenog Kraljevstva, rekao je Sergej Karaganov, jedan od ideologa Kremlja. Karaganov je ozbiljne prijetnje iznio u intervjuu kod Tuckera Carlsona.

- Europa će biti uklonjena s karte čovječanstva. Trebala bi biti odgurnuta s geopolitičke i geostrategijske karte jer predstavlja smetnju. Ti idioti ništa ne razumiju osim fizičke boli. I prije ili kasnije, morat ćemo ići uz ljestvicu eskalacije. Morat ćemo početi napadati Europu konvencionalnim oružjem. A sljedeći korak bit će valovi nuklearnih udara - rekao je Karaganov.

Dodao je da je korištenje nuklearnog oružja grijeh, ali da će ga koristiti ako ostanu bez drugih opcija.

- Mislim da Putin vjeruje da je upotreba nuklearnog oružja – a vjerujem, usput rečeno, i ja – grijeh. Ali to bi mogao biti nužan grijeh kako bi se spasilo čovječanstvo - rekao je Karaganov koji je uvjeren da SAD neće braniti NATO članice.

- Da udarimo Poznań, Amerikanci nikada ne bi reagirali. Amerikanci ionako nikada ne bi reagirali. Moj izbor bi bio Britanija i Njemačka. Njemačka bi trebala biti prva - rekao je.

Tko je on

Sergej Karaganov ruski politički analitičar koji predsjeda Vijećem za vanjsku i obrambenu politiku, sigurnosnom analitičkom institucijom koju je osnovao Vitali Šlikov. Također je dekan Fakulteta za svjetsku ekonomiju i međunarodne odnose na Visokoj školi ekonomije u Moskvi. Karaganov je bio predsjednički savjetnik i Borisa Jeljcina i Vladimira Putina. Smatra se da je blizak Putinu i Sergeju Lavrovu.