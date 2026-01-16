Obavijesti

News

Komentari 1
SULUDA PRIJETNJA

Ruski politolog: Gađat ćemo Njemačku i UK nuklearnim oružjem ako se rat nastavi

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Ruski politolog: Gađat ćemo Njemačku i UK nuklearnim oružjem ako se rat nastavi
Foto: Karaganov.ru

Europa će biti uklonjena s karte čovječanstva. Trebala bi biti odgurnuta s geopolitičke i geostrategijske karte jer predstavlja smetnju. Ti idioti ništa ne razumiju osim fizičke boli. I prije ili kasnije, morat ćemo ići uz ljestvicu eskalacije, rekao je Sergej Karaganov

Admiral

Ako Europa ne zaustavi besmisleni rat u Ukrajini, Rusija bi mogla pokrenuti nuklearni udar unutar jedne ili dvije godine. Prvenstveno, protiv Njemačke ili Ujedinjenog Kraljevstva, rekao je Sergej Karaganov, jedan od ideologa Kremlja. Karaganov je ozbiljne prijetnje iznio u intervjuu kod Tuckera Carlsona.

 - Europa će biti uklonjena s karte čovječanstva. Trebala bi biti odgurnuta s geopolitičke i geostrategijske karte jer predstavlja smetnju. Ti idioti ništa ne razumiju osim fizičke boli. I prije ili kasnije, morat ćemo ići uz ljestvicu eskalacije. Morat ćemo početi napadati Europu konvencionalnim oružjem. A sljedeći korak bit će valovi nuklearnih udara - rekao je Karaganov.

Rusi polako napreduju FOTO Pakleni tempo na fronti: 180 ruskih napada u jednom danu! Ukrajinci jedva drže linije
FOTO Pakleni tempo na fronti: 180 ruskih napada u jednom danu! Ukrajinci jedva drže linije

Dodao je da je korištenje nuklearnog oružja grijeh, ali da će ga koristiti ako ostanu bez drugih opcija.

 - Mislim da Putin vjeruje da je upotreba nuklearnog oružja – a vjerujem, usput rečeno, i ja – grijeh. Ali to bi mogao biti nužan grijeh kako bi se spasilo čovječanstvo - rekao je Karaganov koji je uvjeren da SAD neće braniti NATO članice.

 - Da udarimo Poznań, Amerikanci nikada ne bi reagirali. Amerikanci ionako nikada ne bi reagirali. Moj izbor bi bio Britanija i Njemačka. Njemačka bi trebala biti prva - rekao je.

Tko je on

Sergej Karaganov ruski politički analitičar koji predsjeda Vijećem za vanjsku i obrambenu politiku, sigurnosnom analitičkom institucijom koju je osnovao Vitali Šlikov. Također je dekan Fakulteta za svjetsku ekonomiju i međunarodne odnose na Visokoj školi ekonomije u Moskvi. Karaganov je bio predsjednički savjetnik i Borisa Jeljcina i Vladimira Putina. Smatra se da je blizak Putinu i Sergeju Lavrovu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'
OBITELJ STREPI

Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'

U stravičnoj prometnoj nesreći u tunelu Brentenberg teško je ozlijeđen hrvatski državljanin Davor D., otac dvoje djece iz Bjelovara. Njegova obitelj nada se njegovu oporavku
Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!
IZDAN METEOALARM

Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!

U petak nas očekuje promjenjivo vrijeme s maglom i malo kiše, a vikend donosi hladnoću i mogući snijeg. Donosimo detaljnu vremensku prognozu za naredne dane...
Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu
KAKVA JE TO PORUKA ŽRTVAMA NASILJA?

Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu

Bivša djevojka javno je lani progovorila o zlostavljanju iz 2016. Nakon toga, bodybuilding savez ga je izbacio. Objavljuje fotke s ministrom, bio je gost na domjenku u Ministarstvu pravosuđa. Kaže: Rehabilitiran sam

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026