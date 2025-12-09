Obavijesti

ZASULI GA DRONOVIMA

Novi masovni napadi: Rusi opet udarili na Sumi. Nestalo struje

Piše HINA,
Novi masovni napadi: Rusi opet udarili na Sumi. Nestalo struje
Foto: State Emergency Service of Ukrai

Ruski dronovi napali su sjeverni ukrajinski grad Sumi kasno u ponedjeljak, u drugom velikom napadu na grad u 24 sata, što je izazvalo nestanak struje, istaknuo je regionalni guverner

"U roku od pola sata, Rusi su izveli više od 10 napada dronom na grad", napisao je guverner Oleh Hryhorov na Telegramu.

"U Sumiju nema struje. Dio kritične infrastrukture radi na rezervnim izvorima energije", naglasio je Hryhorov.

Naveo je da dužnosnici provjeravaju ima li žrtava i da će struja biti vraćena čim to bude sigurno. 

Sumi, grad s oko 250.000 stanovnika, prije izbijanja rata u veljači 2022., bio je česta meta ruskih napada.

Ranije u ponedjeljak, naglasio  je Hryhorov, ruski dronovi pogodili su stambenu zgradu u gradu, ozlijedivši sedmero ljudi.

Ruski napadi na Ukrajinu mjesecima su usmjereni na tamošnje energetske ciljeve. 

Nekoliko ruskih regija izdalo upozorenja o mogućim napadima dronovima

Nekoliko regija na jugu i zapadu Rusije izdalo je, rano u utorak,  upozorenja o mogućim napadima dronovima, dok su četiri južne zračne luke obustavile rad zbog sigurnosnih problema. Privremena ograničenja na zračnim lukama u Vladikavkazu, Groznom i Magasu utjecala su na dolazne i odlazne letove, priopćila je ruska agencija za zračni promet Rosaviatsia.

Još jedan južni grad, Mozdok, u kojem je vojni aerodrom, također je zatvorio svoj zračni prostor, objavio je guverner Sjeverne Osetije Sergej Menjailo na svom kanalu na platformi za razmjenu poruka Telegram.

Čelnici tri ruske regije - Voronježa, Sjeverne Osetije i Kabardino-Balkarije - naglasili su da se suočavaju s prijetnjama napada dronovima.

Stanovnici bi se trebali skloniti unutar objekata i kloniti se prozora, rekao je guverner Voronježa Aleksandar Gusev. Također se očekuje mogućnost  sporijih telefonskih i internetskih veza, dodali su regionalni dužnosnici.

