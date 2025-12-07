Ruske snage su u noći sa subote na nedjelju pokrenule treći po intenzitetu napad od početka rata. Gađan je Kremenčuk u Poltavskoj oblasti, gdje se nalazi velika rafinerija nafte, te Černihivska i Kijevska oblast. Ukrajina je doslovce zasuta projektilima. Udari su zabilježeni u gotovo svakoj regiji. Gađane su termo- i hidroelektrane, rafinerije, skladišta nafte i prometna čvorišta. Napad je trajao više od 15 sati, s kontinuiranim valovima dronova, povremeno dopunjenima udarima Kindžala, Iskandera i Kalibra. Bilo je to 15 sati pakla. Prema američkom Centru za strateške i međunarodne studije (CSIS), u napadu su korištena 653 drona te 51 balistički i krstareći projektil. Stručnjaci procjenjuju da će obnova ukrajinske elektroenergetske mreže nakon ovoga napada trajati deset do petnaest godina.

Ukrajinci nisu ostali dužni Rusima. Kako piše Kyiv Independent, Rostovsku i Saratovsku oblast iste je noći zasula kiša dronova. Ukrajinski Telegram kanal Exilenova Plus izvijestio je o eksplozijama u blizini aerodroma i skladišta nafte u gradu Engelsu u Saratovskoj oblasti. Lokalne i vojne vlasti kasnije su izjavile da je protuzračna obrana oborila 77 ukrajinskih dronova.

Predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je optužio Moskvu da cilja civilnu infrastrukturu. On putuje u London u potrazi za mirovnim rješenjem, no šanse za to su male. Rusiji ide dobro na bojištu. Zauzet je veći dio Pokrovska, ostatak ukrajinskih snaga sabijen je u kotao Mirnograda, Kupjansk je u lošoj situaciji, a Rusi nadiru i na južnom pravcu.

"Jedinice skupine 'Zapad' oslobodile su grad Kupjansk i nastavljaju uništavati jedinice ukrajinskih oružanih snaga okružene na lijevoj obali rijeke Oskol", rekao je načelnik Glavnog stožera vojske Ruske Federacije Valerij Gerasimov Putinu još prije dva tjedna. Dodao je da su ruske snage preuzele kontrolu nad 70 posto Pokrovska, kao i nad više od 80 posto Vovčanska.

No, ukrajinska vojska odbacila je ruske tvrdnje o zauzimanju Kupjanska, kao i o preuzimanju kontrole nad 70 posto Pokrovska. General Oleksandr Sirski, zapovjednik kopnenih ukrajinskih snaga, dao je intervju Sky Newsu, najavljujući da će se Ukrajina nastaviti boriti čak i ako Amerika posve odustane od podrške njegovoj zemlji.

"Bilo bi neprihvatljivo da Ukrajina jednostavno odustane od teritorija u bilo kakvom mirovnom sporazumu s Rusijom", kazao je Sirski, pa dodao da se "pravedni mir" može postići samo ako se zaustave borbe duž trenutnih linija fronta, a zatim održe pregovori. To je upravo suprotno Putinovim zamislima, koji ne želi nikakvo zamrzavanje sukoba koje bi dopustilo Ukrajincima pregrupiranje snaga. On želi najprije cjelovit mirovni sporazum, a tek onda obustavu vatre. "No passsaran" kažu u Kijevu.

"Naša glavna misija je braniti našu zemlju, našu zemlju i naše stanovništvo", rekao je Sirski u podrumu jedne zgrade u istočnoj Ukrajini. "Naravno, za nas je neprihvatljivo jednostavno se odreći teritorija. Što to uopće znači – predati našu zemlju? Upravo zato se borimo; dakle, ne odustajemo od našeg teritorija." "Nadamo se da će nam Amerika nastaviti pružati punu podršku. Ali također se nadamo da će naši europski partneri i saveznici, ako bude potrebno, biti spremni pružiti sve što je potrebno za naš pravedni rat protiv agresora. Jer trenutno ne branimo samo sebe, već cijelu Europu. I ključno je za sve Europljane da to nastavimo činiti, jer ako nas nema, drugi će biti prisiljeni boriti se u Europi."

Putin se pak uzda u savez s Trumpom, s kojim očito ima odlične odnose. Američki predsjednik želi da EU nastavi financirati rat protiv Ukrajine tako što će od Amerike kupovati oružje. Njegova je zamisao logična – pustiti Europu, Rusiju i Ukrajinu da se iscrpe, a onda nametnuti novi Pax Americana, kao nakon Prvog i Drugog svjetskog rata.

Iz Trumpova stožera dolaze neočekivano optimistične vijesti. Trumpovi izaslanici "kunu se" da će svaki dogovor koji američki čelnik postigne s Rusijom biti "betonski čvrst", rekao je ovih dana Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsjednika. "Ti Amerikanci (iz Trumpove administracije) kunu se da će, ako se Trump oko nečega složi, biti teško kao vrag", kazao je, pa dodao: "Amerikanci s kojima sada razgovaramo na svaki način naglašavaju da su drugačiji. Da je Trump drugačija osoba, s drugačijom ideologijom. Svaki trenutak naglašavaju da ovaj sukob ne bi započeo da je Trump bio na vlasti."

Istaknuo je da Rusija i Sjedinjene Američke Države rade na dugoročnom rješenju sukoba u Ukrajini. Trenutno nema razgovora o prekidu vatre. Pomoćnik ruskog predsjednika objasnio je da je napredovanje ruske vojske na fronti osiguralo povoljnije uvjete za pregovore s američkom delegacijom u Kremlju. Ažurirana Strategija nacionalne sigurnosti SAD-a mogla bi biti jamstvo za "konstruktivan" nastavak pregovora o rješenju krize u Ukrajini, rekao je novinarima glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

Prema njegovim riječima, sadašnja američka administracija temeljno se razlikuje od prethodnih, a budući da je predsjednik Donald Trump "jak", to mu daje priliku da prilagodi koncept svojoj viziji. "Prilagodbe koje vidimo, rekao bih, vrlo su u skladu s našom vizijom i možda se možemo nadati da bi to moglo biti skromno jamstvo da ćemo moći konstruktivno nastaviti naš zajednički rad na pronalaženju rješenja za Ukrajinu – barem", rekao je.

Pitanja Donjecke Narodne Republike i Zaporoške nuklearne elektrane ostaju ključna za Washington u rješavanju sukoba između Moskve i Kijeva, izjavio je specijalni izaslanik predsjednika SAD-a Kit Kellogh, prenose RIA Novosti. "Mislim da se sve svelo na nekoliko problema. Donjeck i Zaporoška nuklearna elektrana, koja je u hladnom gašenju, ali je golema nuklearna elektrana. Ako riješimo ta dva problema, mislim da će sve ostalo funkcionirati prilično dobro", rekao je na Nacionalnom forumu obrane Ronalda Reagana u Kaliforniji.

Prema njegovim riječima, posljednjih 10 metara do cilja je najteže. Kellogh je također naglasio da Sjedinjene Države ne namjeravaju slati trupe u Ukrajinu.