Trump je odustao od izvoza demokracije. Europi je poručio: Sami se snalazite s Rusijom

Washington je krajem studenog objavio dokument na 33 stranice pod nazivom 'Nacionalna sigurnosna strategija'. U njemu je trenutačna administracija cizelirala Trumpov pogled na svijet i međunarodne odnose. Nacionalna sigurnosna strategija označava ideološku i suštinsku promjenu u vanjskoj politici SAD-a te pokušava definirati novu doktrinu vanjske politike “America First” koja je duboko pragmatična.

Osim što je u prvi plan vratio Monroeovu doktrinu iz 19. stoljeća, Kini je priznao status supersile te priznao da ju se ne može zaustaviti, nego samo zadržati. Za naše podneblje najvažnija je stranica 25. dokumenta, gdje se Trumpov kružok boji da će pojedine NATO članice i dugogodišnje saveznice postati manjinski bijele, te time nepouzdani saveznici jer će na Zapadu Europe biti neki novi ljudi, drukčiji od onih koji su uspostavili NATO savez.

- Dugoročno je više nego vjerojatno da će, najkasnije za nekoliko desetljeća, određene članice NATO-a postati većinski neeuropske. Stoga je otvoreno pitanje hoće li one gledati na svoje mjesto u svijetu, ili na svoj savez sa Sjedinjenim Državama, na isti način kao oni koji su potpisali Povelju NATO-a - objavili su Amerikanci.

Bivši veleposlanik i vanjskopolitički stručnjak Božo Kovačević smatra da ovaj ekspoze zbog kojeg su se prenerazili u Bruxellesu zapravo ne donosi ništa novo.

- Zapravo u tom dokumentu nema mnogo toga novog i iznenađujućeg. Trump je otvoreno priznao da provodi Monroeovu doktrinu o usredotočenosti SAD-a na zapadnu hemisferu. Dakle, jasno je definirao američku interesnu sferu u kojoj druge velesile neće moći ostvarivati utjecaj - rezonira Kovačević. Dodao je da je zbog naravi merkantilizma, Trump spreman na deal sa svima.

- Odustao je od izvoza demokracije i naglasio spremnost na suradnju s režimima svih vrsta pod uvjetom da pristanu na poštenu trgovinu, a to znači da u vanjskotrgovinskoj razmjeni Amerika mora više izvoziti nego što uvozi. No, dok je spreman odreći se europskih saveznika, na Pacifiku želi izgraditi savezništva radi odvraćanja Kine od namjere da zagospodari cijelom Južnim kineskim morem. S obzirom na dosadašnje iskustvo, možemo pretpostaviti da Trump vjeruje kako će tamošnjim saveznicima - Australiji, Japanu i Indiji - moći određivati kakvu vanjsku i ekonomsku politiku moraju voditi. Dok iz europske perspektive izgleda da se Trump odriče svakog oblika multilateralizma, na Pacifiku okreće se pridobivanju saveznika u okviru međunarodnih organizacija i saveza - objašnjava Kovačević te dodaje zašto Trump i njemu skloni ljudi toliko kritiziraju Europsku uniju.

- On inzistira na tome da su subjekti međunarodnih odnosa nacionalne države, a ne međunarodne organizacije. Zbog toga odbacuje EU i okreće se pojedinim državama članicama. Dakako, bio bi zadovoljan samo onim državama u kojima bi vladali trampisti. Pritom on zanemaruje da su SAD konfederacija. Njegove rezerve prema NATO-u odavno su poznate. Ovaj put je kao dodatni argument za svoje neraspoloženje NATO-om iznio predviđanje da će neke europske članice tog saveza u skoroj budućnosti prestati biti većinski bjelačke. Zanimljivo bi bilo znati što Trump misli o novim američkim pacifičkim savezništvima s državama u kojima bijelci ni sada nisu većina. U međunarodnim odnosima gotovo je nemoguće biti potpuno dosljedan, a kad Trump iznosi bilo kakvu doktrinu, pa i vanjskopolitičku, dosljednost od njega ne treba očekivati - rekao nam je Kovačević.

Rusija i Ukrajina

Dokument je jasan mig EU da ne mogu očekivati apsolutnu podršku SAD-a oko ukrajinskog rata.

- Što se Rusije tiče, Trump Europljanima predlaže da budu samouvjereniji u odnosima s Rusijom i da se pobrinu za uspostavu strateške stabilnosti. Pritom je dodao, očito uvažavajući ruska stajališta, da se NATO ne treba beskonačno širiti. Ni u tom pogledu Trump nije iznio nešto što od njega već nismo čuli. Europljani će, nadam se, napokon shvatiti da svoju sudbinu moraju uzeti u svoje ruke, a ne očekivati primjenu članka 5 Povelje NATO saveza kad se budu osjećali ugroženima - zaključio je Božo Kovačević.