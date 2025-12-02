Ruski teretni brod napadnut blizu turske obale. Erdogan je upozorio Moskvu i Kijev

Teretni brod pod ruskom zastavom koji je prijavio prijevoz suncokretovog ulja od Rusije do Gruzije javio je da je napadnut blizu turske obale, no da njegovih 13 članova posade nije ozlijeđeno, objavila je u utorak turska uprava za pomorstvo. Brod MIDVOLGA-2 je javio da je napadnut 130 kilometara od turske obale, no nije zatražio pomoć, već je nastavio ploviti prema turskoj luci Sinop, objavila je Uprava za pomorska pitanja na društvenoj platformi X. Uprava nije pružila dodatne pojedinosti, no kanal NTV je rekao da je u napadu sudjelovao kamikaza-dron.

Na pitanje o napadu, turski dužnosnik je rekao da su "nužne poruke prenesene odgovarajućim stranama, uključujući ukrajinske vlasti", no nije dodatno pojašnjavao.

Ukrajinski pomorski dronovi su u petak pogodili dva tankera u Crnom moru, protiv kojih su Ukrajina i neki njeni zapadni saveznici uveli sankcije, na putu prema ruskoj luci gdje su trebali ukrcati naftu za strana tržišta dok Kijev nastoji povećati pritisak na ogromnu naftnu industriju Rusije.

Turski predsjednik Tayyip Erdogan je u ponedjeljak rekao da su napadi na komercijalne brodove u Crnom moru neprihvatljivi, izdavši upozorenje "svim uključenim stranama".

Turska, članica NATO-a, tijekom rata je zadržala dobre odnose i s Kijevom i s Moskvom. Pružila je vojnu pomoć Ukrajinu, ali se odbila pridružiti zapadnim sankcijama protiv Moskve.

Ranije je organizirala tri kruga pregovora zaraćenih strana u Istanbulu te u više navrata ponudila da bude domaćin sastanka njihovih vođa.

Ankara je također zatražila da se osigura sigurnost plovidbe u Crnom moru, gdje dijeli morske granice s Rusijom i Ukrajinom.