protiv Južne interkonekcije

Ruski veleposlanik u BiH: Ne nasjedajte na pritiske SAD-a, ostanite vjerni ruskom plinu!

Piše Hina,
Banja Luka: Svečana akademija povodom Dana RS, koji je Ustavni sud BiH u dva navrata proglasio neustavnim | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Ruski veleposlanik u BiH Kalabuhov poziva na otpor SAD-u koji želi plinske veze s Hrvatskom. Optužuje Ameriku za porobljavanje regije dok Moskva nudi "prijateljstvo"

Ruski veleposlanik u BiH Igor Kalabuhov pozvao je u subotu vlasti te zemlje da se odupru pozivima iz Washingtona za prelazak na opskrbu energentima iz zapadnih izvora a taj poziv uslijedio je u jeku napora koje SAD poduzimaju kako bi se što prije osiguralo povezivanje plinskih mreža BiH i Hrvatske.

Rusija je još od 80-ih godina prošlog stoljeća jedini dobavljač prirodnog plina za potrebe BiH koja trenutačno raspolaže samo jednim plinovodom koji vodi preko Srbije. Kako bi se otklonile opasnosti koje proistječu iz potpune ovisnosti BiH o ruskom plinu administracija Donalda Trumpa ove se godine snažno angažirala preko svoje diplomatske mreže na poticanju izgradnje tzv. Južne interkonekcije odnosno povezivanja plinovoda BiH i Hrvatske čime bi BiH dobila pristup terminalu za ukapljeni plin na Krku.

SAD je ponudio da se taj projekt ubrza dodjelom koncesije američkoj privatnoj tvrtki koja bi izgradila dio plinovoda u BiH te ga koristila u razdoblju do 30 godina što su prihvatile i sve vladajuće političke stranke u Federaciji BiH.

Rusija taj plan, kako je potvrdio veleposlanik Kalabuhov u kolumni koju je u subotu objavio banjolučki list "Glas Srpske", vidi kao ugrožavanje njenih interesa.

Napisao je kako je to rezultat "trivijalne želja određenih međunarodnih aktera da pod svaku cijenu ostvare vlastite komercijalne interese i postignu određene političke ciljeve, što u konačnici, blago rečeno, ne obećava nikakve koristi ni državi Bosni i Hercegovini ni njezinim građanima".

Tvrdi da ne postoji ekonomski opravdana alternativa ruskom plinu a da SAD na tom kao i na svakom drugom planu gura BiH u konfrontaciju s Rusijom od koje može imati samo štetu.

"U pokušaju postizanja apsolutne dominacije nad energetskim sektorom i gospodarstvom regije, oni (SAD) u biti nastoje, zapravo, porobiti Bosnu i Hercegovinu, baš kao što su to učinili s Europom", tvrdi ruski veleposlanik i pri tom se poziva na procjene kako će najveću štetu od energetskog rata odnosno odustajanja od kupnje ruskog plina i nafte imati Europa.

Kao dokaz svojim tezama nudi i sudbinu Naftne industrije Srbije (NIS) koja je pod američkim sankcijama zbog veza s Rusijom.

"Ova situacija je još jedan upečatljiv primjer koji potvrđuje da Washington, u svojoj težnji za apsolutnom kontrolom nad opskrbom energijom u regiji, neće oklijevati čak uništiti uspješno funkcionirajući energetski sektor jedne balkanske države", kaže Kalabuhov.

Na kraju je uputio poziv vlastima u BiH da vode računa o svojim a ne o američkim interesima nudeći im jačanje "prijateljskih i bliskih veza" s Moskvom.

