Denis Kapustin, poznat pod nadimkom "WhiteRex" i vođa Ruskog dobrovoljačkog korpusa (RDK), izgubio je život tijekom noćne borbe na području Zaporižja, u noći između 26. i 27. prosinca, objavila je njegova jedinica. Prema prvim informacijama, smrt je nastupila uslijed udara drona tipa FPV.

Njegova postrojba najavila je da će detaljnije informacije biti objavljene nakon što se razjasne sve okolnosti događaja. "Svi detalji bit će naknadno dostupni. Osvetit ćemo te, Denise", stoji u njihovoj službenoj izjavi.

Kapustin je bio poznat kao vođa najveće od tri ruske protukremaljske paravojne skupine koje se bore na strani Ukrajine. Prošle je godine za medije izjavio: "Mi možda jesmo loši momci, ali borimo se protiv još gorih." Vodio je i nekoliko upada unutar ruske teritorije, odakle je koordinirao paravojne akcije.

Kapustin je bio poznat i po kontroverznim stavovima i simbolima koje je promovirao kroz svoju modnu liniju, koja je uključivala simbole povezane s bijelačkim nacionalizmom i ksenofobijom, uključujući nacistički kod "88". Ipak, on je kategorički odbacivao etiketu neonacista, tvrdeći da se nalazi "na tankoj liniji" između različitih političkih i ideoloških identiteta.

RDK je zajedno s Legijom "Sloboda Rusije" i Sibirskim bataljunom postao poznat široj javnosti nakon velikih prekograničnih operacija u ožujku ove godine na područjima Kurska i Belgoroda, gdje su se sukobili s ruskim snagama više od dva tjedna.

Kapustin je otvoreno govorio o svojim političkim ciljevima, ističući kako ove skupine djeluju u okviru ukrajinske vojske, ali s ambicijom rušenja Putinovog režima. "Naš cilj je marširati na Moskvu i srušiti Putinov režim, jer to je u interesu Ukrajine," izjavio je ranije.

Rođen u Moskvi, Kapustin se u mladosti preselio u Köln, gdje je stekao reputaciju kao ulični borac i sudjelovao u huliganskim sukobima na nogometnim utakmicama. Njemačke vlasti su mu 2019. ukinule boravišnu dozvolu te mu zabranile ulazak u Schengenski prostor zbog aktivnosti koje su ocijenjene kao prijetnja demokratskom poretku.

Unatoč povezanosti s neonacističkim skupinama u SAD-u, Kapustin je često provocirao zapadne medije, ismijavajući njihove pokušaje da ga svrstaju u ekstremiste. Za sebe je govorio da je konzervativan i tradicionalist, a prije svega ruski nacionalist koji se bori protiv Putina, za kojeg vjeruje da je najveći neprijatelj Rusije.

Njegova smrt označava novi preokret u ratu, gdje su paravojne skupine poput RDK-a značajan čimbenik u sukobu i simbol otpora protiv ruskog režima.