Teške optužbe o Trumpu, Musku i Gatesu: 'S Ruskinjama je spavao i dobio spolnu bolest'

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je preko tri milijuna stranica dosjea o pokojnom financijeru i notornom seksualnom manijaku Jeffreyju Epsteinu. Zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche na konferenciji za novinare potvrdio je da je riječ o više od tri milijuna stranica dokumenata, uz 2000 videozapisa i 180.000 slika, piše CNN.

U moru dokumenata spominju se poznati kao što su Princ Andrew, Elon Musk te Bill Clinton. U dokumentima se može vidjeti da je Epstein odbio pozivnicu za proslavu 50. rođendana princa Andrewa koja se 2010. godine održala u palači St. James.

U e-mailu koji je 8. veljače 2010. poslala Amanda Thirsk, zamjenica Andrewova privatnog tajnika, Epstein je pozvan na proslavu zakazanu za 26. veljače u 19:30 sati. Događaj je uključivao piće i večeru u palači St. James.

U dosjeima koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa, navodi se kako je Bill Gates spavao s Ruskinjama, zaradio spolno prenosivu bolest i tražio antibiotike koje bi potajno podmetnuo svojoj tadašnjoj supruzi Melindi.

Foto: US Department of Justice

- Da stvar bude gora, tada ste me molili da izbrišem e-mailove o vašoj spolno prenosivoj bolesti, vaš zahtjev da vam nabavim antibiotike koje možete potajno dati Melindi i opis vašeg penisa - piše u poruci.

Gates je svojedobno rekao da žali zbog prijateljstva s Epsteinom. U emailu kojeg je poslao britanskom političaru Peteru Mandelsonu pohvalio se da je s Billom Gatesom u Seattleu imao "monstruoznu zabavu". U poruci poslanoj 16. srpnja 2011. godine, Epstein je napisao da je "proveo dan s Gatesom" te dodao kako su se "monstruozno zabavljali".

U dokumentima se spominje i Elon Musk. Tako su Musk i Epstein mailom dogovarali ručak i razgovarali o Muskovoj Tesli. Američko ministarstvo pravosuđa naglašava da samo spominjanje nečijeg imena u ovim spisima ne znači upletenost u bilo kakva nedjela.