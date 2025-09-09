Obavijesti

RAT U UKRAJINI

Rusko veleposlanstvo za 24sata: Zapad nas je ignorirao. Blizu smo točki bez povratka

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 3 min
Rusko veleposlanstvo za 24sata: Zapad nas je ignorirao. Blizu smo točki bez povratka
Foto: Ints Kalnins

Je li racionalno da vlade nekih europskih zemalja, uključujući Hrvatsku, odluče sudjelovati u sukobu na strani kijevskog režima opskrbljujući ga oružjem i vojnom opremom, pitaju se Rusi

Nakon 'povijesnog' susreta na Aljasci, stvari se nisu stubokom promijenile. Borbe idu dalje, ruski rojevi dronova obasipaju ukrajinske gradove, a rat iscrpljivanja na istoku ne pokazuje natruhe prekida vatre, a kamoli primirja. U Estoniji se stvorio strah da bi SAD mogao povući svoje trupe koje desetljećima služe kao sredstvo odvraćanja. 

EU je shvatila da je neupitna američka podrška evaporirala povratkom Trumpa na vlast. Došlo je vrijeme kada Bruxelles mora biti arhitekt sigurnosne politike Starog kontinenta, jer veliki brat trenutačno gaji 'America First' stav. Komisija EU je u ožujku predstavila inicijativu Readiness 2030. Ona uključuje Bijelu knjigu o europskoj obrani, koja identificira nedostatke u sposobnostima te potrebna ulaganja u području obrane, poput sustava protuzračne i proturaketne obrane, topničkih sustava, streljiva i projektila, dronova i elektroničkog ratovanja. Druga inicijativa nosi naziv SAFE. Europska komisija uskoro će početi državama članicama osiguravati do 150 milijardi eura u zajmovima, uz potporu proračuna EU-a i njegovog visokog kreditnog rejtinga.

PROMJENA ZAKONA A sad adio! Više od 800 Rusa uskoro mora napustiti Latviju...
A sad adio! Više od 800 Rusa uskoro mora napustiti Latviju...

U ožujku se stvorila i koalicija voljnih koja predstavlja 31 državu koje su se obvezale na pojačanu potporu Ukrajini. U petak je 26 država pristalo poslati vojsku u Ukrajinu u sklopu mirovnih snaga, što je Rusija oštro osudila. Istog stava je i rusko veleposlanstvo u Hrvatskoj koje smatra da je nemoguće dozvoliti strane trupe u Ukrajini.

FILE PHOTO: European leaders speak with U.S. President Trump via phone in Kyiv
Foto: UKRAINIAN FOREIGN MINISTRY

 - Prisutnost stranih vojnih snaga na teritoriju Ukrajine potpuno je neprihvatljiva za našu zemlju. Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin o tome je govorio u brojnim prilikama. Uključenje Kijeva u NATO i planovi za raspoređivanje NATO vojnih kontingenata u Ukrajini bili su među glavnim uzrocima sukoba u Ukrajini, jer predstavljaju izravnu vojnu prijetnju sigurnosti Rusije - odgovorili su nam iz veleposlanstva te dodali da su njihovi mirovni pokušaji rješavanja sukoba pali u vodu i minirani.

 - Naši prijedlozi, upozorenja i dugogodišnji napori na razvoju euroatlantskih i globalnih sigurnosnih mehanizama koji bi zadovoljili sve strane ostali su uzaludni. Zapadne zemlje, uvjerene u svoje isključivo pravo da nameću što žele ostatku svijeta, jednostavno su ignorirale mišljenja koja im nisu odgovarala. Nije naša zemlja ta koja je uništila sustav mjera za izgradnju povjerenja i kontrole naoružanja u Europi, razvijan desetljećima. Svi pokušaji mirnog rješavanja ukrajinskog pitanja također su propali - tvrde Rusi.

Dodali su da koalicija voljnih ruši ono što su Rusija i SAD uspjeli ispregovarati otkada se Trump vratio na vlast pa su i odnosi Washingtona i Moskve zatoplili.

 - Svi potezi predstavnika takozvane „koalicije voljnih“ usmjereni na potkopavanje napretka postignutog u vezi s ukrajinskim pitanjem nakon rusko-američkih kontakata. Njima jednostavno nije u interesu okončanje sukoba. Europski čelnici iz takozvane „koalicije voljnih“ moraju shvatiti čime se igraju. Kao što je rekao naš predsjednik – strane trupe koje bi eventualno stigle u Ukrajinu bile bi legitimne mete. Potencijalna prisutnost stranih vojnih kontingenata u Ukrajini neće radikalno promijeniti situaciju na bojištu, ali će biti vrlo ozbiljan korak prema globalnom sukobu - reklo nam je veleposlanstvo u Zagrebu.

FILE PHOTO: UK and Baltic defence ministers meet in Estonia to discuss providing heavy weaponry to Ukraine
Foto: Ints Kalnins

Nuklearni armagedon

 - Neki nepromišljeni političari na Zapadu pozivaju na strateški poraz Rusije, skrivajući se iza sukoba u Ukrajini, ali neće uspjeti. Sama ideja o nanosu strateškog poraza naciji s najvećim arsenalom nuklearnog oružja i izbjegavanju odmazde je apsurdna u svojoj biti. Međutim, avanturizam zapadnih političara i njihovo neutemeljeno uvjerenje u vlastitu izuzetnost i nekažnjivost dovode nas vrlo blizu točke bez povratka - priopćili su iz veleposlanstva.

Hrvatska

Ruski diplomati nisu previše oduševljeni hrvatskom podrškom Ukrajini.

 - Je li racionalno da vlade nekih europskih zemalja, uključujući Hrvatsku, odluče sudjelovati u sukobu na strani kijevskog režima opskrbljujući ga oružjem i vojnom opremom, a da ne govorimo o mogućem raspoređivanju trupa? Vjerujemo da vaši čitatelji sami mogu odgovoriti na to pitanje. Samo ćemo napomenuti da se time potiču oružane snage Ukrajine na sve brutalnije terorističke napade, što dovodi do novih žrtava među civilnim stanovništvom i razaranja. Na primjer, kako objasniti činjenicu da ukrajinske trupe opsesivno napadaju Zaporišku nuklearnu elektranu u Energodaru? Očito je da kijevski režim namjerno vodi prema stvaranju katastrofe izazvane ljudskim djelovanjem, koja će pogoditi i europske zemlje. Brine li to Kijev ili vladajuće elite u Europi? Vrlo je upitno - zaključili su iz veleposlanstva Ruske Federacije u Hrvatskoj.

