Zelenski poslao božićnu poruku narodu: 'Svatko od nas u sebi možda misli: Neka on umre'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se Ukrajincima na Badnjak, podsjećajući na tradicionalno vjerovanje da se te noći 'nebesa otvaraju' i da ako im Ukrajinci šapnu želju da će se ona sigurno ostvariti.

Neka on umre', svatko od nas možda misli u sebi', rekao je Zelenski, vjerojatno misleći na ruskog predsjednika Vladimira Putina. 'Ali kada se okrenemo Bogu, naravno, tražimo nešto više.'

'Tražimo mir za Ukrajinu. Borimo se za njega. I molimo se za njega. I zaslužujemo ga', rekao je Zelenski. Dodao je da Ukrajinci žele da svaka obitelj živi u slozi i da se svako dijete raduje darovima, osmijesima i vjeri u dobrotu i čuda.

Zelenski je također izrazio nadu da će dobrota i istina pobijediti. 'Da bude pobjeda mira. Da budemo mi. I da bude Ukrajina.'

Pravoslavna Crkva Ukrajine je 2023. prešla na revidirani julijanski kalendar (usklađen s gregorijanskim kalendarom što se tiče datuma praznika poput Božića i Uskrsa). Time se Božić počeo slaviti 25. prosinca, isto kao u većini zapadnih kršćanskih crkava, umjesto dotadašnjeg 7. siječnja.

Pravoslavna Crkva Ukrajine (PCU), osnovana 2018. godine i priznata autokefalnom od strane Carigradske patrijaršije. Ona je nastala u kontekstu jačanja ukrajinskog identiteta i udaljavanja od Ruske pravoslavne crkve. Uz nju postoji i Ukrajinska pravoslavna crkva (Moskovske patrijaršije), koja je povijesno bila povezana s Moskvom, ali je nakon ruske invazije 2022. formalno proglasila neovisnost, iako su njezine veze s Moskovskom patrijaršijom i dalje predmet rasprava.