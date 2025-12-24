Obavijesti

News

Komentari 3
BOŽIĆ POD GRANATAMA

Zelenski poslao božićnu poruku narodu: 'Svatko od nas u sebi možda misli: Neka on umre'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Zelenski poslao božićnu poruku narodu: 'Svatko od nas u sebi možda misli: Neka on umre'
Foto: X/screenshot

'Tražimo mir za Ukrajinu. Borimo se za njega. I molimo se za njega. I zaslužujemo ga', rekao je Zelenski

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se Ukrajincima na Badnjak, podsjećajući na tradicionalno vjerovanje da se te noći 'nebesa otvaraju' i da ako im Ukrajinci šapnu želju da će se ona sigurno ostvariti.

Neka on umre', svatko od nas možda misli u sebi', rekao je Zelenski, vjerojatno misleći na ruskog predsjednika Vladimira Putina. 'Ali kada se okrenemo Bogu, naravno, tražimo nešto više.'

'Tražimo mir za Ukrajinu. Borimo se za njega. I molimo se za njega. I zaslužujemo ga', rekao je Zelenski. Dodao je da Ukrajinci žele da svaka obitelj živi u slozi i da se svako dijete raduje darovima, osmijesima i vjeri u dobrotu i čuda.

'VRIJEDI SE BORITI' Zelenski: 'Samo Trump može natjerati Rusiju da zaustavi rat'
Zelenski: 'Samo Trump može natjerati Rusiju da zaustavi rat'

Zelenski je također izrazio nadu da će dobrota i istina pobijediti. 'Da bude pobjeda mira. Da budemo mi. I da bude Ukrajina.'

Pravoslavna Crkva Ukrajine je 2023. prešla na revidirani julijanski kalendar (usklađen s gregorijanskim kalendarom što se tiče datuma praznika poput Božića i Uskrsa). Time se Božić počeo slaviti 25. prosinca, isto kao u većini zapadnih kršćanskih crkava, umjesto dotadašnjeg 7. siječnja.

Pravoslavna Crkva Ukrajine (PCU), osnovana 2018. godine i priznata autokefalnom od strane Carigradske patrijaršije. Ona je nastala u kontekstu jačanja ukrajinskog identiteta i udaljavanja od Ruske pravoslavne crkve. Uz nju postoji i Ukrajinska pravoslavna crkva (Moskovske patrijaršije), koja je povijesno bila povezana s Moskvom, ali je nakon ruske invazije 2022. formalno proglasila neovisnost, iako su njezine veze s Moskovskom patrijaršijom i dalje predmet rasprava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ništa od mira. Putin ekspresno odbio prijedlog Zelenskog
PIŠI KUĆI PROPALO

Ništa od mira. Putin ekspresno odbio prijedlog Zelenskog

Umjesto kao prekid vatre, Rusija plan od 20 točaka vidi tek kao početnu točku za pregovore
Je li ovo kraj? Zelenski pristao na uvjete koji su nedavno bili 'znanstvena fantastika'
PLAN OD 20 TOČAKA

Je li ovo kraj? Zelenski pristao na uvjete koji su nedavno bili 'znanstvena fantastika'

U svojim izjavama Zelenski je iznio što bi, prema ukrajinskoj strani, bio prihvatljiv kompromis u vezi s povlačenjem ukrajinskih snaga iz dijelova istočne Ukrajine, u Donjeckoj oblasti, koji trenutačno nisu pod kontrolom ruskih snaga
FOTO Krvavi Badnjak: Rusija je napala Ukrajinu sa 116 dronova
STRAŠNO

FOTO Krvavi Badnjak: Rusija je napala Ukrajinu sa 116 dronova

Otprilike devedeset od ukupnog broja lansiranih dronova bilo iranskog tipa Shahed, koji se često koristi za napade na fiksne ciljeve.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025