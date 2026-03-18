Rutte: NATO traži rješenje za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca nakon blokade Irana

"Svi se, naravno, slažemo da se tjesnac mora ponovno otvoriti. A ono što znam jest da saveznici surađuju i raspravljaju o tomu kako dalje, o najboljem načinu da se to postigne", rekao je Mark Rutte, koji je bio na sjeveru Norveške gdje se održava vježba "Cold Response". Već nekoliko dana američki predsjednik kritizira to što glavni saveznici Washingtona u NATO-u, uključujući Francusku i Ujedinjeno Kraljevstvo, odbijaju pomoći Sjedinjenim Državama da se Hormuški tjesnac ponovno otvori. Taj uski plovni put vrlo je važan jer je njime prije rata prolazilo gotovo 20 posto svjetske sirove nafte i ukapljenoga prirodnog plina (LNG).

Gotovo potpuna paraliza strateški značajnog Hormuškog tjesnaca utjecala je na nagli porast cijena nafte u posljednja dva tjedna.

U ponedjeljak je Donald Trump zatražio pomoć od velikih svjetskih sila da bi se zajamčila sigurnost tjesnaca.

U utorak je odgovor brojnih zemalja NATO-a - njihovo odbijanje da pomognu Sjedinjenim Državama nazvao "vrlo glupom pogreškom", ustvrdivši da je njihova pomoć u konačnici bila nepotrebna.

U međuvremenu je američka vojska napala iranske raketne lokacije blizu Hormuškog tjesnaca bombama kojima se uništavaju bunkeri.