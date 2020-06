Ruža Tomašić: Vjerujem da je Škorina izjava o silovanim ženama izvučena iz konteksta

Po njenom mišljenju, prosječna plaća u Hrvatskoj trebala bi biti 7.000 kuna, a stambeno pitanje za mlade riješila bi stanogradnjom, ali kad ona bude transparentna i poštena

<p>Nositeljica liste Domovinskog pokreta u X. izbornoj jedinici <strong>Ruža Tomašić</strong> u petak je izrazila uvjerenje da je iz konteksta izvučena izjava čelnika tog pokreta <strong>Miroslava Škore</strong> o silovanim ženama, dok je neprimjerenom nazvala reakciju "srednjim prstom" bivše predsjednice RH.</p><p>"Ja vjerujem da je njegov odgovor izvučen iz konteksta, po meni silovana žena treba dobiti svaku moguću pomoć i onda na kraju ona odluči, jer ona mora do kraj života živjeti s tim, a država se mora brinuti da do takvog slučaj ne dođe - dakle da imamo državu u kojoj slobodno možete šetati u kojoj slobodno možete reći 'ne', državu kojoj smo svi sigurni" rekla je Tomašić novinarima na splitskoj Rivi.</p><p>Škoro je, naime, nedavno izjavio da bi se žena, ako zatrudni nakon silovanja, morala dogovoriti s obitelji što će učiniti.</p><p>O 'srednjaku' bivše predsjednice: To nije lijepo.</p><p>Na novinarski upit kako komentira reakciju na tu Škorinu izjavu pokazivanjem srednjeg prsta ("srednjaka"), što je učinila i bivša predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, Tomašić je rekla kako "to nije lijepo."</p><p>"To nikako nije primjereno, jer svatko ima svoje mišljenje i svatko odgovara za svoje mišljenje i svoj stav," kazala je.</p><p>Tomašić je rekla da bi se problem nezaposlenosti u Hrvatskoj trebao rješavati projektima za koje se dobivaju sredstava iz EU fondova. Spomenula je primjer nizinske pruge Zagreb-Rijeka za koju Europa daje bespovratna sredstva a njenom gradnjom zaposlilo bi se mnogo ljudi.</p><p>Istaknula je i potrebu povećanja izvoza iz Hrvatske, a ne kao sada, kako je navela, da nam izvoz bude 40 posto, a uvoz 60 posto. Dodala je kako se nova radna mjesta mogu otvarati i ulaganjem u RH te navela kako Hrvatska nema nijednu autoindustriju, a druge države imaju.</p><p>Prosječna plaća u RH treba biti 7.000 kuna</p><p>Po njenom mišljenju, prosječna plaća u Hrvatskoj trebala bi biti 7.000 kuna, a stambeno pitanje za mlade riješila bi stanogradnjom, ali kad ona bude transparentna i poštena a ne "za one koji već imaju dva, tri stana ili dvije, tri kuće".</p><p>"Nisu mladi otišli zato što nemaju posla ili jer nemaju riješeno stambeno pitanje, mladi su otišli većinom zato što su se školovali i mukotrpno radili i učili, a roditelji uložili u njihovo školovanje, a onda netko dobije to mjesto, pa im se to zgadilo zbog netransparentnosti u RH", kazala je Tomašić.</p><p>Kandidat Domovinskog pokreta X. izbornoj jedinici Robert Pauletić istaknuo je kako je u Dalmaciji na snazi politika za mlade - "ili stranka ili vanka". To, kaže, znači da ako ne želi ući u stranku, onda mladi čovjek nema drugog rješenja, nego otići u Irsku ili Njemačku.</p><p>Pauletić smatra kako je Domovinski pokret Miroslav Škore "snaga koja će konačno maknuti stranačko dvovlašće u Hrvatskoj".</p><p> </p>