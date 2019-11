Ruža za Škoru: 'Pokazao je da može lijepo živjeti bez politike'

Eurozastupnica Ruža Tomašić podržala je u nedjelju svojim potpisom predsjedničku kandidaturu Miroslava Škore, izjavivši da tom kandidatu vjeruje najviše jer je pokazao da bez politike može jako lijepo živjeti i da razumije hrvatskog čovjeka.

Tomašić je kod štanda za prikupljanje potpisa na zagrebačkom Trgu bana Jelačića izrazila svoju nadu da će Škoro pobijediti već u prvom krugu predsjedničkih izbora, čime bi građani, kako smatra, pokazati da se više ne mora birati manje zlo.

- Svaki put kažemo - biramo manje zlo, ali ne moramo birati zlo uopće, birajmo dobro, idemo u prvom krugu pokazati da Hrvatska može bez HDZ-a i SDP-a - rekla je Tomašić. Dodala je kako se zalaže za Hrvatsku u kojoj će građani imati svoje ja i u kojoj će doista moći odlučivati.

Eurozastupnica Tomašić smatra da Škoro 'ima životno iskustvo', te kako je 'dokazao i pokazao' da njemu politika ne treba i da može bez politike jako lijepo živjeti.

- Ako je čovjek sve to stavio sa strane i želi promjene, želi nešto napraviti, idemo mu pomoći da do tih promjena dođe - izjavila je Tomašić.

Tomašić: Škoro stvorio sam sebe

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Škoro je po njezinim mišljenju bolji od drugih kandidata jer, kaže, 'on nije trebao nikoga, jer je stvorio sam sebe', glazbenik je i znanstvenik, školovan, narodni čovjek. Tomašić je uvjerena da Škoro neće slušati Washington ni Bruxelles niti Strasbourg.

Upitana može li Škoro pobjeći od svoje političke prošlosti u HDZ-u, Tomašić je rekla da je on već pobjegao od toga kada je izašao iz HDZ-a i napustio Hrvatski sabor jer je 'vidio da tu nešto ne štima, pa sada vidi što valja, a što ne valja, što treba mijenjati a što ne'.

Za predsjedničke kandidate Kolindu Grabar Kitarović i Zorana Milanovića, Ruža Tomašić je rekla kako su 'već pokazali i dokazali što mogu, što ne mogu', i da, ustvrdila je, "više ne mogu nego što mogu".

Ocijenila je da je sadašnja predsjednica Kolinda Grabar Kitarović ispočetka bila OK.

No, dodala je Tomašić, "onaj čas kad je ona primila Vučića, jednog četnika koji se nije odrekao četništva, koji dan danas tako živi i tako se ponaša i kad je radi njega majkama i udovcima poginulih branitelja rekla da su oni marginalci, onda sam ja rekla - nije to to više", zaključila je Tomašić.

Komentirajući potpis podrške Branimira Glavaša Milanovićevoj kandidaturi, Tomašić je rekla da će se na ovim izborima jako puno toga vidjeti.

Tema: Predsjednički izbori