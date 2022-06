'S kolegom Malenicom sam u jako dobrim odnosima, nema govora o bilo kakvoj svađi'

U jako dobrim odnosima sam s kolegom Malenicom i apsolutno nema nikakvog govora o bilo kakvoj svađi, radi se o standardnom našem poslu koji radimo i na ovu temu, ali i sve druge teme gdje raspravljamo o najboljim rješenjima, naglasio je ministar graditeljstva Ivan Paladina upitan u kakvim je odnosima s ministrom pravosuđa Ivanom Malenicom te je li istina da su se posvađali oko dokumenta kojim će se odrediti metodologija odobravanja povećanja cijena materijala tvrtkama koje posluju s državom.

Naime, da su zbog svađe njih dvojice oko toga na čekanju svi veći građevinski projekti objavio je Jutarnji list.

Što se tiče porasta cijena građevinskih radova, kao posljedica porasta građevinskih proizvoda i materijala, ali i energenata, Paladina je rekao da itekako vode računa o cjelokupnom javnom interesu i s aspekta nalaženja rješenja kako bi se svi projekti u tijeku što prije završili i pokrenuli oni koji nisu pokrenuti, ali i s aspekta proračuna.

'Nije točno da smo izmijenili prijedlog koji su izradili Butković i njegovo ministarstvo'

Na pitanje je li točno da je izmijenio prijedlog koji su izradili ministar prometa Oleg Butković i njegovo ministarstvo, Paladina poručuje kako to nije točno.

- Radna skupina koju je osnovalo Ministarstvo prometa je u drugoj polovici završilo svoj rad i donijelo dva mišljenja, od kojih se jedno odnosi na pravni aspekt, a drugo na metodologiju. Mi smo prije svega nekoliko tjedana, tri da budem točniji, preuzeli na sebe da sastavimo prijedlog zaključka Vlade i prijedlog metodologije. I sve što smo mi pripremili je u biti na osnovu rezultata mišljenja radne skupine. A činjenica je da određena razmišljanja iz tog mišljenja nismo prihvatili, ali radi se o pojedinačnim razmišljanjima - rekao je.

Upitan može li reći u kojem će onda smjeru ići, do kojeg iznosa će se moći raditi aneksi ugovora u situaciji kad su cijene nekih materijala otišle gore i preko 100 posto, Paladina je zamolio za strpljenje da taj zaključak bude konačan.

- Ono što osnovno mogu reći jest da s jedne strane pripremamo zaključak Vlade koji bi razjasnio pravni aspekt ovih pitanja, a drugo je metodologija koja bi pripremila predložene mogućnosti građevinskih metodologija kako razliku u cijenu izračunati. Naš prvi stav za koji se mi zalažemo je da kako uopće kod priznavanja razlike u cijeni nisu potrebni dodaci ugovora nego na osnovu ZOO-a, članka 627. postoji mogućnost na zahtjev izvođača da naručitelji obračunaju razliku u cijeni, metodologije su razne u građevinskoj industriji - pojasnio je.

Zakon o obveznim odnosima, dodao je, u ovom trenutku, ukoliko je određeni materijal poskupio koliko god daje mogućnost izvođačima da zahtijevaju dodavanje cijena.

- No, prvih 10 posto povećanja ugovorene cijene radova snosi sam izvođač, ostalo ima pravo potraživati. Naručitelji mogu angažirati ili nadzornog inženjera ili voditelja projekta ili sudskog vještaka koji treba utvrditi razliku u cijeni, dokumentirati dokaze kako bi postojao revizorski trag. Kad gledamo ukupne cijene radova, ni približno ne govorimo o tim postocima. U ovom trenutku možemo govoriti o možda 20-ak posto povećanja u masi - rekao je.

'Zaključak se jako malo odnosi na radove obnove od potresa'

Upitan kad će to stupiti na snagu da i obnova od potresa konačno može krenuti, Paladina je objasnio kako se zaključak koji će Vlada donijeti odnosi prije svega na postojeće ugovore i one koji su potpisani prije dvije ili tri godine na dulji rok, a ne na one koji se tiču obnove nakon potresa.

- Velika većina projekata u obnovi, preko 90 posto, su kraćeg trajanja, izvođenje traje 6 do 10 mjeseci, u tako kratkom roku ne dođe od same kalkulacije cijene do tolikog porasta da bi se stvorio takav problem. Ovo se u maloj mjeri odnosi na obnovu od potresa. Što se tiče roka, svi skupa radimo na tome kako bi zaključak i metodologiju donijeli na Vladi idući tjedan - rekao je.

Najčitaniji članci