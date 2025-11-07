Obavijesti

KRATKOG DOMETA

S. Koreja lansirala novu raketu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: KIM HONG-JI/REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump prošli je tjedan posjetio Južnu Koreju gdje je izrazio spremnost na ponovni susret sa sjevernokorejskim komunističkim diktatorom Kim Jong Unom

Sjeverna Koreja u petak je ispalila balističku raketu istočno od svoje obale, objavili su Južna Koreja i Japan. Južnokorejska vojska objavila je da je raketa kratkog dometa lansirana iz sjeverozapadne regije komunističke države, smještene blizu kineske granice. Raketa je putovala oko 700 kilometara, a južnokorejski i američki nadzorni sustavi uočili su pripreme za lansiranje i pratili projektil u njegovom letu. Te su informacije podijeljene i s Japanom čija je vlada objavila da je raketa vjerojatno pala izvan japanskog isključivog gospodarskog pojasa. 

Američki predsjednik Donald Trump prošli je tjedan posjetio Južnu Koreju gdje je izrazio spremnost na ponovni susret sa sjevernokorejskim komunističkim diktatorom Kim Jong Unom. Do posljednjeg trenutka vjerovalo se da bi se takav susret mogao odviti tijekom Trumpove turneje istokom Azije. On se na kraju nije dogodio, ali je Trump rekao da je spreman vratiti se u regiju kako bi se sastao s Kimom. 

KIM YONG NAM Sjeverna Koreja: Umro bivši ceremonijalni šef države
Sjeverna Koreja je prošli mjesec, uoči posjeta Trumpa i kineskog predsjednika Xija Jinpinga južnoj susjedi, lansirala nekoliko raketa kratkog dometa, uključujući jednu za koju tvrdi da je nadzvučna. 

Sjevernokorejsko ministarstvo vanjskih poslova u četvrtak je priopćilo da Trumpova vlada „antagonizira” Pjongjang uvođenjem sankcija nad njezinim institucijama i pojedincima zbog navodnog pranja novca. Najavilo je odgovor, no ne specificirajući kakav. 

OSTALO

