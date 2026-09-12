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ZOVU IH VUČIĆKE! PLUS+

S korejskim raketama koje stižu našoj vojsci Balkan dobija posve novu vojnu matematiku

Piše Ekspertni tim Expressa,

Vučićeva Srbija više nije jedina država zapadnog Balkana koja je ozbiljno ušla u eru dalekometnog raketnog topništva. Hrvatska sad dobiva nešto što joj je godinama nedostajalo: dubinu vatrene moći, piše novi Express

Postoje nabave oružja koje služe da se popuni tablica u nekom dugoročnom planu opremanja vojske, a postoje i one nakon kojih susjedi počnu ponovno računati. Hrvatska je upravo napravila ovaj drugi potez. Vlada je odlučila kupiti 18 južnokorejskih višecijevnih raketnih lansera K239 Chunmoo, s pripadajućim raketama, za nešto više od 544 milijuna eura, pri čemu bi kompletan sustav trebao biti isporučen u roku od 24 do 36 mjeseci. To je, nakon Rafalea, vjerojatno najvažnija pojedinačna promjena u sposobnostima Hrvatske vojske od završetka Domovinskog rata.

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