S korejskim raketama koje stižu našoj vojsci Balkan dobija posve novu vojnu matematiku
Vučićeva Srbija više nije jedina država zapadnog Balkana koja je ozbiljno ušla u eru dalekometnog raketnog topništva. Hrvatska sad dobiva nešto što joj je godinama nedostajalo: dubinu vatrene moći, piše novi Express
Postoje nabave oružja koje služe da se popuni tablica u nekom dugoročnom planu opremanja vojske, a postoje i one nakon kojih susjedi počnu ponovno računati. Hrvatska je upravo napravila ovaj drugi potez. Vlada je odlučila kupiti 18 južnokorejskih višecijevnih raketnih lansera K239 Chunmoo, s pripadajućim raketama, za nešto više od 544 milijuna eura, pri čemu bi kompletan sustav trebao biti isporučen u roku od 24 do 36 mjeseci. To je, nakon Rafalea, vjerojatno najvažnija pojedinačna promjena u sposobnostima Hrvatske vojske od završetka Domovinskog rata.