POLA EURA VIŠE

S rastom minimalne plaće, raste i studentska satnica: Evo koliko će studenti zarađivati u 2026.

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Pocela jesenska sjednica Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Premijer Andrej Plenković rekao je da je odluka o novoj minimalnoj plaći donesena nakon višemjesečnih konzultacija s profesorima, sindikatima, poslodavcima i ekonomskim stručnjacima

Kako je objavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, minimalna studentska satnica u Hrvatskoj iznosit će 6,56 eura neto za redovan rad  i 9,84 eura neto po satu za rad nedjeljom, blagdanom i noću od početka 2026. godine. 

Minimalna naknada za obavljanje studentskih poslova u Hrvatskoj bila je 5,25 eura neto po satu od 1. siječnja 2024. godine, a za 2025. je povećana na 6,06 eura neto po satu.

VOJNI ROK Zamjenik ministra obrane BiH: Moramo riješiti spor o služenju vojnog roka u Hrvatskoj
Zamjenik ministra obrane BiH: Moramo riješiti spor o služenju vojnog roka u Hrvatskoj

Povećanje minimalne studentske satnice posljedica je rasta minimalne plaće, koja će od 1. siječnja 2026. iznositi 1.050 eura bruto, odnosno oko 800 eura neto. Prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova, minimalna satnica izračunava se dijeljenjem iznosa minimalne bruto plaće sa 160. Studenti će od Nove godine za sat rada zarađivati oko pola eura više nego do sada.

Premijer Andrej Plenković rekao je da je odluka o novoj minimalnoj plaći donesena nakon višemjesečnih konzultacija s profesorima, sindikatima, poslodavcima i ekonomskim stručnjacima.

BABY BOOM? Ovog ljeta rođeno 656 djece više nego prošle godine
Ovog ljeta rođeno 656 djece više nego prošle godine

- Za iduću godinu primjereno je da bruto plaća bude 1.050 eura. Vlada će, kao i svake godine, usvojiti prateće mjere potpore poslodavcima koji isplaćuju minimalne plaće kako bi se očuvala radna mjesta i poboljšao standard onih koji u Hrvatskoj žive od najmanjih primanja. To je smisao i cilj - rekao je Plenković.

Hrvatska udruga poslodavaca tražila je zamrzavanje minimalne plaće na godinu dana, dok su sindikati tražili povećanje na 1.130 eura bruto. Vlada se odlučila za kompromisni iznos od 1.050 eura bruto, što predstavlja rast od osam posto u odnosu na sadašnju minimalnu plaću od 970 eura.

